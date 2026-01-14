Marvel Rivals svela la data di uscita di Deadpool con un trailer, è quasi come avere tre eroi in uno

Marvel Rivals continua ad ampliarsi con nuovi contenuti e personaggi giocabili. NetEase ha annunciato che Deadpool si unirà al roster il 16 gennaio, accompagnato da un trailer che mostra in azione uno dei personaggi più celebri e amati della Casa delle Idee.
Oltre al suo carisma e alla sua personalità sopra le righe, Wade Wilson si distingue da tutti gli altri personaggi di Marvel Rivals perché può ricoprire tutte e tre le classi del gioco: Avanguardia, Duellante e Stratega, passando dall'una all'altra senza interruzioni.
Un eroe scanzonato e versatile
Deadpool può seminare il caos tra i ranghi nemici sfruttando la sua iconica coppia di pistole e katane, con abilità che cambiano in base al ruolo attivo. Come Duellante può lanciare le katane per un attacco letale dalla distanza o caricare in avanti. Come Avanguardia può lanciare un peluche a forma di unicorno per bloccare i nemici e generare scudi per gli alleati. Come Stratega può attivare un effetto ad area che cura i compagni di squadra.
Sulla carta parliamo quindi di un personaggio estremamente versatile e al tempo stesso complesso da padroneggiare, potenzialmente in grado di portare una ventata di aria fresca nel titolo multiplayer di NetEase. Il lancio di Deadpool coinciderà con l'inizio della Stagione 6, che introdurrà la nuova mappa Convoy, vari interventi di bilanciamento e altri contenuti.