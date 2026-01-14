Marvel Rivals svela la data di uscita di Deadpool con un trailer, è quasi come avere tre eroi in uno

Marvel Rivals continua ad ampliarsi con nuovi contenuti e personaggi giocabili. NetEase ha annunciato che Deadpool si unirà al roster il 16 gennaio, accompagnato da un trailer che mostra in azione uno dei personaggi più celebri e amati della Casa delle Idee.

Oltre al suo carisma e alla sua personalità sopra le righe, Wade Wilson si distingue da tutti gli altri personaggi di Marvel Rivals perché può ricoprire tutte e tre le classi del gioco: Avanguardia, Duellante e Stratega, passando dall'una all'altra senza interruzioni.