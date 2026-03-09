Marvel Rivals crea un "Protocollo di Compensazione delle Vittime" per le sconfitte ingiuste

Il team però ha iniziato a bloccare queste pratiche e ha ora inserito anche un sistema di compensazione per chi è stato ingiustamente penalizzato da comportamenti scorretti.

Marvel Rivals ha alcuni problemi, in particolar modo con i giocatori che vengono pagati per abbandonare i match e aiutare così gli avversari a vincere poiché si trovano di fronte team di numero inferiore.

Cosa ha detto il team di Marvel Rivals

Tramite Twitter, l'account ufficiale di Marvel Rivals scrive: "Dal lancio del nostro giro di vite contro l'Abbandono Incentivato (la perdita dolosa di partite per guadagno personale), abbiamo ricevuto un'enorme quantità di feedback e suggerimenti dalla community. Grazie per ogni vostro appassionato contributo!"

Continua dicendo: "Il nostro team è pronto a lanciare un aggiornamento completo delle nostre misure anti-abbandono. Punto primo, implementazione del sistema di rilevamento attivo su tutti i server: abbiamo implementato un nuovissimo sistema di rilevamento su tutti i server. Questo sistema utilizza una combinazione di analisi dei big data e revisione manuale per migliorare il rilevamento dei comportamenti di abbandono dolosi. Una volta confermate le violazioni, gli account trasgressori dovranno affrontare severe sanzioni aggiuntive."

"Punto secondo, compensazione dei punti classificati: per preservare l'integrità dei match, stiamo introducendo il Protocollo di Compensazione per le Vittime. Se la perdita della partita e la conseguente detrazione di punti sono state causate dal comportamento doloso confermato di un compagno di squadra, il sistema ripristinerà automaticamente i punti persi. Riceverete una notifica via posta interna al gioco una volta emessa la compensazione."

Il team chiude il discorso affermando: "Incoraggiamo tutti i giocatori a continuare a segnalare le violazioni. Restate vigili, continuate a lottare per la giustizia e difendiamo l'integrità del nostro Chronoverse, fianco a fianco!"

Diteci, cosa ne pensate di questa nuova mossa degli autori?