Il gioco di Lupin III per Sega Saturn è stato finalmente tradotto in inglese

Sapevate che esiste un gioco di Lupin III per Sega Saturn mai uscito dal Giappone? Si chiama Lupin III: Pyramid no Kenja e ha appena ricevuto una traduzione in inglese, diventando finalmente giocabile da una platea più ampia.

La traduzione

Sviluppato da Vantan International per l'editore Asmik, è basato sulla celebre serie di Monkey Punch (Kazuhiko Katō). La storia segue il ladro gentiluomo in una nuova avventura insieme ai suoi compagni Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa XIII. La banda parte alla ricerca dei tesori nascosti in una piramide appena scoperta. Una volta arrivati sul posto, però, vengono immediatamente inseguiti dall'ispettore Zenigata, che li costringe a entrare nella piramide e a separarsi.

Il giocatore deve controllare Lupin con l'obiettivo di attraversare i diversi piani della piramide, evitare trappole mortali, aggirare o affrontare le guardie e ritrovare i compagni per poi mettere le mani sul tesoro.

La nuova patch di traduzione è stata realizzata dal gruppo Vermillion Desserts, che aveva anticipato il progetto con un teaser su YouTube il 18 febbraio scorso. All'epoca avevano spiegato che "tutti i nomi dei livelli, i suggerimenti di Fujiko prima dei livelli e tutte le scene d'intermezzo erano stati tradotti", mentre mancavano ancora alcune parti dell'interfaccia, come la schermata dei punteggi dopo i livelli e quella dei salvataggi. Il lavoro è stato infine completato e la patch è stata pubblicata sul sito Romhack.ing.

Resta però un dubbio sul metodo utilizzato per la traduzione. In passato il gruppo aveva dichiarato sui forum di Romhacking.net di utilizzare l'IA, ma nella pagina della patch non è presente alcuna indicazione esplicita sull'uso dell'intelligenza artificiale, né un file di crediti o un readme. Per questo non è chiaro se la traduzione sia stata realizzata con l'aiuto di un traduttore umano oppure con strumenti automatici.