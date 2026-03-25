Marvel Rivals è stato confermato per Nintendo Switch 2, ma sarà necessaria un po' di pazienza

Per l'occasione, l'executive producer Danny Koo, alla domanda se NetEase stesse ancora valutando l'idea di portare lo sparatutto multiplayer free‑to‑play sulla nuova console di Nintendo, ha risposto: "Ci stiamo lavorando, quando avremo novità le annunceremo."

Marvel Rivals è ufficialmente in lavorazione per Nintendo Switch 2 . La conferma è arrivata dal team di sviluppo durante un'intervista concessa a IGN alla recente Game Developers Conference.

Sì a Switch 2, ma niente versione mobile

Non è la prima volta che si parla di una possibile versione di Marvel Rivals per Switch 2. Già durante il DICE Summit del febbraio 2025, quindi prima ancora del lancio della console, il producer Weicong Wu aveva dichiarato di essere in contatto con Nintendo per ottenere i dev kit. Da allora, però, è passato oltre un anno senza aggiornamenti concreti.

Per fugare ogni dubbio, IGN ha riformulato la domanda a Koo in modo più diretto, ottenendo una nuova conferma sullo sviluppo della versione Switch 2. Al momento, tuttavia, non sono stati condivisi ulteriori dettagli, inclusa una possibile finestra di lancio: sarà quindi necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte di NetEase nelle prossime settimane o mesi.

Al contrario, chi sperava in una versione mobile dovrà rassegnarsi. Secondo Koo, infatti, un porting diretto su iOS e Android non sarebbe tecnicamente possibile senza trasformare il gioco in qualcosa di completamente diverso:

"Una versione mobile non funzionerebbe. Se dovessimo fare qualcosa per mobile, sarebbe un gioco completamente diverso. Per via del feedback, del touch. I controlli sono proprio troppo diversi", ha detto Koo.