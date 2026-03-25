Il Signore degli Anelli: Shadows of the Past è il nuovo film dopo Caccia a Gollum, svelati i primi dettagli

La notizia è arrivata tramite un video del regista Peter Jackson, pubblicato per offrire aggiornamenti su Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, atteso nelle sale nel 2027. Per l'occasione, Jackson ha rivelato che il conduttore del The Late Show collaborerà al prossimo film insieme al figlio e sceneggiatore Peter McGee (Star Wars: L'Ascesa di Skywalker).

Warner Bros. ha annunciato che il comico, attore e conduttore televisivo americano Stephen Colbert sta lavorando a Il Signore degli Anelli: Shadows of the Past , un nuovo film della saga cinematografica basata sulle opere di J. R. R. Tolkien.

Il film racconterà eventi de La Compagnia dell’Anello mai visti al cinema

Colbert, presente nel video come ospite, ha dichiarato di essere un grande fan di Tolkien e ha spiegato che la pellicola sarà in parte basata sui capitoli de La Compagnia dell'Anello che non furono adattati nel film del 2001 di Jackson. Il tutto, però, attraverso una storia originale ambientata molti anni dopo la conclusione della trilogia.

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Infatti, la sinossi, fornita dal portale Variety, recita: "Quattordici anni dopo la scomparsa di Frodo, Sam, Merry e Pipino partono per ripercorrere i primi passi della loro avventura. Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto sepolto da tempo ed è determinata a capire perché la Guerra dell'Anello sia stata sul punto di essere perduta ancor prima di cominciare."

Nel video, Colbert racconta a Jackson: "Sai cosa significano per me i libri, e cosa significano per me i tuoi film. Ma ciò che mi sono ritrovato a rileggere più e più volte sono i sei capitoli iniziali de La Compagnia dell'Anello che non avete mai sviluppato nel primo film, all'epoca. In pratica, dal capitolo "Tre è compagnia" (capitolo III) fino a "Nebbia sui Tumulilande" (capitolo VIII). E ho pensato: "Aspetta, forse questo potrebbe essere una storia a sé, che però si inserisce nella storia più grande. Potremmo creare qualcosa che sia completamente fedele ai libri e allo stesso tempo completamente fedele ai film che avevate già realizzato?"

Shadows of the Past rappresenta il primo vero blockbuster cinematografico sviluppato da Colbert, ma non la sua prima collaborazione con Jackson. Il conduttore ha infatti avuto un piccolo ruolo in Lo Hobbit - La Desolazione di Smaug (2013). Inoltre, ha diretto Jackson nel cortometraggio del 2019 Darrylgorn, anch'esso ambientato nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien.