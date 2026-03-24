Vediamo questo video sui modi più creativi con cui si può uccidere Hitler negli Sniper Elite

Rebellion ha pubblicato un nuovo video dedicato alla serie Sniper Elite , per mostrare alcune clip realizzate dai giocatori in cui con dei modi particolarmente creativi con cui è possibile uccidere Hitler e non solo. Come saprete, parliamo di una serie di sparatutto in prima persona in cui si vestono i panni di cecchini della Seconda Guerra Mondiale, impegnati nel massacro dei nazisti.

Gioielli di famiglia

Alcune clip sono davvero impressionanti. A parte il soggetto che viene ucciso, mostrano la maestria estrema dei giocatori che le hanno realizzate.

C'è veramente di tutto: proiettili che passano in pertugi ridottissimi, colpi di rimbalzo, altri che penetrano più nemici prima di arrivare a bersaglio e altri ancora.

Dovendo esprimere una preferenza, la clip che più ci ha impressionati è quella di Para Bellum Gaming, che ha ucciso il dittatore tedesco sparando a un testicolo di un soldato tedesco di ronda: il proiettile trapassa l'uomo colpendo un gancio che tiene una grossa aquila imperiale sospesa sopra la testa del povero Adolf, durante un comizio, che finisce schiacciato.

Non vi è venuta voglia di giocare a uno Sniper Elite?

Se volete potete anche partecipare, visto che il video è frutto di un concorso organizzato da Rebellion, che invita tutti i giocatori a inviare le loro clip delle uccisioni migliori della loro carriera. Potete farlo partendo da questa pagina. Va bene utilizzare qualsiasi capitolo tra quelli usciti per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.