God of War: "il piano era di trattare la mitologia egizia prima o poi", dice un ex sviluppatore

Parliamo del programmatore originale di God of War, Tim Moss , che ha raccontato quali erano i piani per realizzare nuovi God of War.

God of War ha esplorato la mitologia norrena dopo aver completato il proprio viaggio in Grecia, ma da sempre si specula che l'altra grande mitologia che interessava a Santa Monica Studio era quella egizia . Anche all'interno di Ragnarok sono stati scovati degli indizi che puntano verso tale regione. Ora, però, un ex sviluppatore rafforza questi rumor.

Le parole dell'ex sviluppatore di God of War

Moss ricorda che, mentre lavorava al reboot del 2018 come supporto allo sviluppo, "i miti principali che abbiamo preso in considerazione erano quelli ovvi: egizio e norreno".

Alla fine, Sony Santa Monica scelse di esplorare la mitologia norrena dopo aver stabilito che "era familiare, ma non troppo familiare". Moss continua dicendo: "Penso che il piano fosse quello di trattare la [mitologia] egizia a un certo punto".

Inoltre, Moss non sembra preoccupato per il futuro del franchise di God of War e ritiene di essere semplicemente felice di essere stato coinvolto nella sua creazione. Parlando di God of War 3, il gioco del 2010 in cui ha ricoperto il ruolo di direttore tecnologico, Moss afferma: "Sono orgoglioso di aver potuto creare qualcosa che probabilmente mi sopravviverà".

Segnaliamo infine che God of War ha trovato altri quattro attori per la serie TV, compresi i figli di Thor.