A Place To Call Home è un video musicale di World of Warcraft: Midnight interpretato da Aurora

Blizzard Entertainment ha pubblicato " A Place To Call Home ", una canzone originale interpretata dalla cantante Aurora e realizzata in collaborazione con il team musicale di Blizzard. Il brano cerca di raccontare l'espansione World of Warcraft: Midnight , sottolineandone gli elementi emotivi e i temi principali, quali il senso di appartenenza, la resilienza e la ricerca di una casa all'interno di Azeroth.

Il video

Interpretato da Aurora e scritto a quattro mani da Brendon Williams, Aurora e Laura Intravia, il brano fonde l'incantevole stile vocale caratteristico della cantante con una produzione di livello cinematografico che si integra perfettamente con il lato narrativo e la tradizione di World of Warcraft.

"Il video musicale dà vita a questi temi attraverso una narrazione visiva di ampio respiro che collega l'universo artistico di AURORA ai ricchi e iconici paesaggi di Azeroth." Possiamo leggere nel comunicaot ufficiale. "Insieme, la canzone e il video sono al centro di questo viaggio pittoresco che funge anche da estensione narrativa dell'universo di World of Warcraft, invitando sia i giocatori di lunga data che il nuovo pubblico a riconnettersi con ciò che "casa" significa per loro."

Negli ultimi dieci anni, l'artista art-pop norvegese AURORA ha incantato il mondo con la sua voce eterea e la sua estetica visionaria. Dal suo debutto nel 2015 con "Running With the Wolves", ha pubblicato album acclamati come "All My Demons Greeting Me as a Friend" e "The Gods We Can Touch", accumulando oltre 2,6 miliardi di stream. La sua musica, un mix di delicatezza e ribellione, ha conquistato una vasta fanbase globale. In occasione del suo ultimo album, "What Happened to the Heart?", AURORA ha intrapreso un tour mondiale di successo, vendendo quasi 300.000 biglietti. Conosciuta per la sua presenza scenica ultraterrena e il suo attivismo, AURORA continua a ridefinire il pop, rendendolo poetico, politico e profondamente umano.