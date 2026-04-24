Blizzard ha chiesto scusa per l'ultima patch di World of Warcraft: "Non è all'altezza dei nostri standard"

Blizzard ha fatto un passo indietro, porgendo le sue scuse formali alla community di World of Warcraft . Con un messaggio pubblicato su Reddit e sui suoi principali canali social, il team di sviluppo ha riconosciuto apertamente che l'ultima patch del gioco "non è stata all'altezza dei nostri standard", ammettendo che i problemi riscontrati hanno prodotto una giusta frustrazione nei giocatori.

L'aggiornamento della discordia

L'aggiornamento 12.0.5 era stato pensato per introdurre diverse novità: una nuova modalità "nascondino", l'aggiunta della pesca e nuove opportunità PvE per potenziare l'equipaggiamento. Tuttavia, il lancio si è trasformato in un incubo accolto con sgomento quasi universale dai giocatori. Il nascondino si è rivelato semplicemente rotto, dato che la mappa di gioco mostrava esplicitamente dove si trovavano i giocatori nascosti e, per non farsi mancare nulla, gli sviluppatori avevano dimenticato di disattivare l'abilità "Traccia Umanoidi". Un vero e proprio disastro.

A questi scivoloni si sono aggiunti numerosi report di crash improvvisi, modifiche alle classi giudicate "goffe" e mal calibrate (in particolare per la specializzazione Empietà) e per alcune ricompense ritenute del tutto insoddisfacenti.

Per correre ai ripari, Blizzard ha assicurato di essere al lavoro "incessantemente" sin dal lancio per stabilizzare il gioco e correggere i problemi più urgenti: "Il team farà tesoro delle lezioni apprese da questo lancio per garantire che non accada di nuovo", si legge nel comunicato ufficiale. "Lavoreremo anche più duramente per comunicare apertamente quando un lancio non va come previsto [...]. Teniamo profondamente a questo gioco e ci giochiamo insieme a voi. Faremo meglio."

Nonostante le scuse siano state formalmente accettate da buona parte della community, il malcontento resta palpabile, soprattutto a causa di un dettaglio non trascurabile: i giocatori hanno fatto notare che quasi tutti i problemi erano già stati ampiamente segnalati sul Server di Test Pubblico (PTR), ma l'aggiornamento è stato comunque spinto sui server pubblici senza alcuna correzione.