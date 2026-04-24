Perché in Assassin's Creed Black Flag Resynced non c'è sangue uccidendo i nemici? Il produttore risponde

I fan si sono chiesti cosa stia accadendo e, per fortuna, il produttore del videogioco ha rapidamente spiegato la questione .

Dopo anni di rumor e vari leak recenti, abbiamo finalmente avuto modo di vedere Assassin's Creed Black Flag Resynced , il remake di AC4. Durante la presentazione ufficiale condivisa da Ubisoft, però, c'era un dettaglio fuori posto: quando il protagonista colpisce i nemici, non c'è alcuno schizzo di sangue .

Cosa ha detto Ubisoft sulla mancanza di sangue in Assassin's Creed Black Flag Resynced

Tramite un messaggio su Twitter, il produttore Justin Ng di Ubisoft Singapore ha spiegato: "Ecco un paio di cose per spiegare la situazione (senza finire nei guai, spero). Ci sarà sangue nel gioco finale e non sarà un DLC a pagamento."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Inoltre, Ng spiega che il team di Ubisoft sta ascoltando il feedback dei giocatori e sta cambiando il modo in cui funzionano gli effetti VFX e gli indicatori audio durante le battaglie, per fare in modo che siano meno fastidiosi: alcuni giocatori sui social hanno infatti affermato che "il suono della deviazione è come una bomba nucleare che esplode". Potete vedere i due problemi nel tweet qui sopra (a sinistra i VFX, a destra la mancanza di sangue durante le uccisioni).

Pare quindi che Ubisoft sia disposta a curare gli ultimi dettagli in previsione dell'uscita, che ricordiamo è prevista per il 9 luglio 2026. Potete sapere tutto sul gioco tramite il nostro approfondimento.