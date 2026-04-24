Perché in Assassin's Creed Black Flag Resynced non c'è sangue uccidendo i nemici? Il produttore risponde

Dopo anni di rumor e vari leak recenti, abbiamo finalmente avuto modo di vedere Assassin's Creed Black Flag Resynced, il remake di AC4. Durante la presentazione ufficiale condivisa da Ubisoft, però, c'era un dettaglio fuori posto: quando il protagonista colpisce i nemici, non c'è alcuno schizzo di sangue.
I fan si sono chiesti cosa stia accadendo e, per fortuna, il produttore del videogioco ha rapidamente spiegato la questione.
Cosa ha detto Ubisoft sulla mancanza di sangue in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Tramite un messaggio su Twitter, il produttore Justin Ng di Ubisoft Singapore ha spiegato: "Ecco un paio di cose per spiegare la situazione (senza finire nei guai, spero). Ci sarà sangue nel gioco finale e non sarà un DLC a pagamento."
Inoltre, Ng spiega che il team di Ubisoft sta ascoltando il feedback dei giocatori e sta cambiando il modo in cui funzionano gli effetti VFX e gli indicatori audio durante le battaglie, per fare in modo che siano meno fastidiosi: alcuni giocatori sui social hanno infatti affermato che "il suono della deviazione è come una bomba nucleare che esplode". Potete vedere i due problemi nel tweet qui sopra (a sinistra i VFX, a destra la mancanza di sangue durante le uccisioni).
Pare quindi che Ubisoft sia disposta a curare gli ultimi dettagli in previsione dell'uscita, che ricordiamo è prevista per il 9 luglio 2026. Potete sapere tutto sul gioco tramite il nostro approfondimento.