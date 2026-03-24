La Saga dell'Anima del Mondo - un'insolita trilogia cominciata con The War Within - prosegue dunque con Midnight, un'espansione sulla quale grava il peso del cosiddetto problema del capitolo di mezzo : ponte tra un ottimo inizio e la futura conclusione in The Last Titan, Midnight ha il compito di cavalcare questo slancio, tenere incollati gli affezionati e intercettare le nuove leve. Come se la sarà cavata con tutte queste responsabilità?

Tornare su Azeroth per un altro giro di giostra con World of Warcraft è ormai consuetudine: Blizzard pubblica un'espansione ogni due anni circa da ormai un ventennio, alternandole ad aggiornamenti maggiori e minori che danno ai giocatori sempre qualcosa da fare, mantenendo così la presa sul pubblico fidelizzato mentre si cercano di attrarre nuovi giocatori. Ma sono i vecchi fan, quelli che sui loro personaggi hanno investito centinaia di ore, a contare sempre di più.

Tutti insieme al Pozzo Solare?

Prima di scrivere queste righe abbiamo completato la campagna introduttiva di Midnight e poi abbiamo aspettato l'apertura delle prime incursioni - Pinnacolo del Vuoto e Frattura del Sogno - per chiudere questo arco narrativo iniziale, che proseguirà solo in un secondo momento nell'incursione La marcia su Quel'Danas: una scelta inedita, quella di lanciare tre incursioni di dimensioni minori nell'arco di poche settimane e nel corso della Stagione 1, che in un certo senso rappresenta la filosofia con cui Blizzard sta approcciando questo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo, la quale appare però, in ultima istanza, più confusa che innovativa.

All'inizio di Midnight dobbiamo difendere il Pozzo Solare dall'assedio del Vuoto

La campagna, che inizia nella città di Lunargentea, ora rimodulata per ospitare entrambe le fazioni come nuovo centro nevralgico della comunità, dopo una breve introduzione si snoda attraverso tre corridoi principali che il giocatore può completare nell'ordine che preferisce. È già successo in passato, ma dobbiamo ammettere che stavolta siamo rimasti abbastanza indifferenti alle storie proposte, nonostante il frequente impiego di cinematiche d'intermezzo che cercano di coinvolgere maggiormente (ma che spesso sono talmente antiquate nella realizzazione da ottenere l'effetto opposto). Quella che ci è piaciuta di più è sicuramente l'avventura di Arator, personaggio che Blizzard sta chiaramente preparando al ruolo di frontman, ma più che altro perché è stato un tuffo nel fanservice e nella lunga storia dei Paladini di Warcraft.

Probabilmente incomprensibile ai giocatori dell'ultima ora, la storia di Arator serve soprattutto a sbloccare una piccola, nuova zona neutrale chiamata Arcantina, pensata proprio per gli amanti della lore. La serie di missioni incentrata sui Troll Amani di Zul'aman e sui nipoti del compianto Zul'jin è più contenuta di quel che sembra e serve più che altro a contestualizzare gli eventi che hanno luogo nelle immediate vicinanze, ma presto sconfina nelle particolarità di una cultura - quella Troll, con i suoi Loa e le sue usanze tribali - che già conosciamo abbastanza bene. L'ultima delle tre regioni, Harandar, esiste invece per giustificare l'ennesima razza alleata con un contorsionismo mica da ridere: gli Haranir avrebbero vissuto da sempre sottoterra, emergendo solo ora che la disfunzione del Pozzo Solare mette a rischio la loro esistenza.

La nuova regione di Harandar, dove vive la razza alleata degli Haranir

Le tre storie convergono infine in un'ultima zona, Tempesta del Vuoto, in cui si tiene la battaglia decisiva contro le forze di Xal'atath che minacciano di invadere Azeroth. Lì, nell'incursione Pinnacolo del Vuoto, ci ritroveremo ad affrontare ancora una volta una Ventolesto che ha ceduto al lato oscuro. Come avrete capito, non siamo rimasti esattamente sbalorditi dalla scrittura di questa campagna, che si ostina a sottolineare ogni due per tre la gravità della minaccia del Vuoto senza che però spuntino mai a darci man forte gli alleati che abbiamo riunito nel corso delle varie espansioni (lasciamo stare le forze della Draenor alternativa, dimenticate oltre un comunissimo portale). In questo senso, World of Warcraft continua ad accusare il colpo di una sceneggiatura che sembra iniziare le cose in grande per finire poi a ridimensionarle, forse per via della difficoltà di incastrare così tanti personaggi e collegamenti multidirezionali.

Ma il problema della campagna, che a onor del vero scorre abbastanza bene, senza fastidiose lungaggini e mantenendo sempre un buon ritmo, sta più che altro nel costante, continuo e perenne senso di déjà vu. E non solo nella narrativa, ma anche e soprattutto negli scenari. Midnight ricicla due vecchie zone rivedute e corrette - i Boschi di Cantoeterno e Zul'aman - mentre la trama di Arator è ambientata in luoghi appartenenti alle scorse espansioni o alla prima iterazione di World of Warcraft.

Le boss fight di Midnight sono sempre al top della categoria

Tempesta del Vuoto è sostanzialmente una nuova versione di K'aresh, la mappa aggiunta alla fine di The War Within, e Harandar il solito bioma sotterraneo che ricorda un po' troppo il Cratere di Un'goro. Sembra tutto già visto, già esplorato e, sebbene la costruzione delle mappe sia sopraffina come al solito nella geometria e nella disposizione di nemici, tesori e collezionabili, ci siamo sentiti molto meno incentivati a esplorare rispetto al passato proprio perché non ci ha stupito praticamente nulla di quello che abbiamo visto.