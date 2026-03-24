Annunciate le date della Apple WWDC 2026: cosa aspettarsi dall'evento

Apple ha ufficialmente comunicato le date della WWDC 2026. Come sempre, la conferenza verrà trasmessa in tutto il mondo e sarà incentrata sui "progressi nel campo dell'IA".

Anche quest'anno si terrà la Apple WWDC 2026. L'azienda di Cupertino ha ufficialmente svelato le date dell'evento, che anche in questo caso si terrà a giugno. Il keynote sarà principalmente incentrato sugli ultimi aggiornamenti software dei prodotti Apple e le principali novità che potremo aspettarci. Vediamo di seguito tutti i dettagli.