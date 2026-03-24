Annunciate le date della Apple WWDC 2026: cosa aspettarsi dall'evento

Anche quest'anno si terrà la Apple WWDC 2026. L'azienda di Cupertino ha ufficialmente svelato le date dell'evento, che anche in questo caso si terrà a giugno. Il keynote sarà principalmente incentrato sugli ultimi aggiornamenti software dei prodotti Apple e le principali novità che potremo aspettarci. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Data della WWDC 2026 e come seguire la conferenza
Come anticipato, la WWDC 2026 si terrà a giugno, precisamente dall'8 al 12. Il keynote principale si terrà lunedì 8 giugno alle ore 19:00 italiane. Potrete seguire l'evento attraverso i canali social di Apple, ma noi di Multiplayer lo seguiremo in diretta e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità annunciate. Apple presenterà innanzitutto le novità di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, insieme ovviamente a watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27.
Potremo aspettarci anche le nuove possibili funzionalità per AirPods e HomePod. Inoltre, secondo quanto anticipato dall'azienda, verranno presentati "incredibili aggiornamenti per le piattaforme Apple, tra cui progressi nel campo dell'IA ed entusiasmanti novità in termini di software e strumenti di sviluppo". Che sia finalmente il momento giusto per vedere la nuova Siri in azione?
Apple pensa a sviluppatori e studenti
Non è tutto, perché Apple organizzerà un evento in presenza riservato a un gruppo selezionato di sviluppatori e studenti, i quali potranno recarsi al campus Apple Park il giorno dell'inaugurazione. I membri dell'Apple Developer Program e dell'Apple Developer Enterprise Program possono candidarsi per partecipare al keynote.
"Apple è orgogliosa di sostenere studenti e studentesse attraverso la Swift Student Challenge, uno dei tanti programmi pensati per promuovere la prossima generazione di imprenditori e imprenditrici, developer e designer", si legge sul sito ufficiale.
Nel frattempo, ricordiamo che lo scorso anno sono state presentate nuove funzioni di Apple Intelligence, tra cui traduzioni live e strumenti creativi come Image Playground e Genmoji. Tuttavia, il debutto della nuova Siri ha subito dei gravi rallentamenti.