Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, segui Kazuma Kiryu in questo spin-off in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare drasticamente il prezzo di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: l'offerta prevede uno sconto attivo dell'88% per un costo finale di 7,08€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è uno spin-off della celebre serie Like a Dragon, ambientato tra gli eventi di Yakuza 6: Song of Life e Yakuza: Like a Dragon, con un collegamento diretto all'altro capitolo, Like a Dragon: Infinite Wealth. Protagonista è Kazuma Kiryu, che ha finto la propria morte alla fine di Yakuza 6.