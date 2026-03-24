Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, segui Kazuma Kiryu in questo spin-off in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare drasticamente il prezzo di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: l'offerta prevede uno sconto attivo dell'88% per un costo finale di 7,08€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è uno spin-off della celebre serie Like a Dragon, ambientato tra gli eventi di Yakuza 6: Song of Life e Yakuza: Like a Dragon, con un collegamento diretto all'altro capitolo, Like a Dragon: Infinite Wealth. Protagonista è Kazuma Kiryu, che ha finto la propria morte alla fine di Yakuza 6.
Ulteriori dettagli sul gioco
Kiryu, ora conosciuto come Joryu, lavora come agente per la fazione Daidoji. Durante una missione tutto va storto e scopre che qualcuno conosce i suoi segreti. Da qui parte un'avventura ricca di colpi di scena, con personaggi noti come Goro Majima, Taiga Saejima, Daigo Dojima e Ichiban Kasuga, oltre a nuovi volti misteriosi tra informatori, sacerdoti e boss nell'ombra.
Il gameplay combina due stili di combattimento distinti: arti marziali giapponesi tradizionali e gadget innovativi come droni da combattimento, scarpe a razzo, bombe di sigarette e fili elastici per raggruppare i nemici. Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.