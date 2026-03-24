Le pubblicità su Apple Maps potrebbero arrivare già questa estate e comparire nei risultati di ricerca

Lo scorso ottobre vi avevamo già accennato alla possibile introduzione delle pubblicità all'interno dei risultati di ricerca di Apple Maps, una mossa strategica che punta alla monetizzazione dei servizi e che sembrerà concretizzarsi in estate. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Bloomberg, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare questo mese.
Come dovrebbero funzionare gli annunci pubblicitari
Stando a quanto riferito, le pubblicità su Apple Maps dovrebbero essere simili a quelle presenti su Google Maps. I rivenditori e i marchi potranno fare offerte per visualizzare gli annunci associati alle categorie di ricerca: se ad esempio state cercando "caffè" o "bar", potreste veder apparire Starbucks tra i migliori risultati. Gli annunci dovrebbero apparire su iPhone, app per Mac, iPad e sul web.
Già lo scorso gennaio Apple ha annunciato che dal 3 marzo sarebbero apparsi ulteriori annunci nei risultati di ricerca dell'App Store. Ricordiamo che in precedenza era visibile un solo annuncio, ma adesso Apple sta introducendo più spazi pubblicitari. In questo modo è possibile generare ulteriori ricavi, nonché aiutare le attività commerciali a farsi trovare più facilmente dagli utenti vicini.
Non è ancora chiaro quanto le pubblicità impatteranno sull'esperienza, ma non dovrebbero risultare particolarmente invasive. Sicuramente ne sapremo di più con l'annuncio ufficiale che, come anticipato, potrebbe arrivare questo mese.
Gli utenti non sono troppo entusiasti
Leggendo i vostri commenti, non abbiamo notato un interesse positivo, anzi. Molti credono che le pubblicità possano rovinare l'esperienza d'uso, e ritengono che Apple debba concentrarsi principalmente su determinate problematiche che affliggono l'applicazione. Altri, invece, reputano Apple Maps particolarmente affidabile e più precisa di Google Maps.
Insomma, in ogni caso, non ci resta che capire in che modo gli annunci saranno integrati nell'applicazione e quale impatto avranno sull'esperienza utente, soprattutto per quanto riguarda la visibilità dei risultati e la navigazione quotidiana. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.