Le pubblicità su Apple Maps potrebbero arrivare già questa estate e comparire nei risultati di ricerca

Lo scorso ottobre vi avevamo già accennato alla possibile introduzione delle pubblicità all'interno dei risultati di ricerca di Apple Maps , una mossa strategica che punta alla monetizzazione dei servizi e che sembrerà concretizzarsi in estate. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Bloomberg, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare questo mese.

Come dovrebbero funzionare gli annunci pubblicitari

Stando a quanto riferito, le pubblicità su Apple Maps dovrebbero essere simili a quelle presenti su Google Maps. I rivenditori e i marchi potranno fare offerte per visualizzare gli annunci associati alle categorie di ricerca: se ad esempio state cercando "caffè" o "bar", potreste veder apparire Starbucks tra i migliori risultati. Gli annunci dovrebbero apparire su iPhone, app per Mac, iPad e sul web.

Apple Maps

Già lo scorso gennaio Apple ha annunciato che dal 3 marzo sarebbero apparsi ulteriori annunci nei risultati di ricerca dell'App Store. Ricordiamo che in precedenza era visibile un solo annuncio, ma adesso Apple sta introducendo più spazi pubblicitari. In questo modo è possibile generare ulteriori ricavi, nonché aiutare le attività commerciali a farsi trovare più facilmente dagli utenti vicini.

Non è ancora chiaro quanto le pubblicità impatteranno sull'esperienza, ma non dovrebbero risultare particolarmente invasive. Sicuramente ne sapremo di più con l'annuncio ufficiale che, come anticipato, potrebbe arrivare questo mese.