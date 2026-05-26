AirPlay nel mirino dell’UE: Apple verso l’apertura ai dispositivi di terze parti

L'aggiornamento a iOS 27 dovrebbe portare con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti pensati per arricchire ulteriormente l'esperienza d'uso. Dopo le precedenti funzioni di interoperabilità con accessori di terze parti, come l'accoppiamento di prossimità per auricolari di altri produttori o l'inoltro delle notifiche su smartwatch compatibili, sarebbe in arrivo una nuova funzione pensata per ampliare ulteriormente la compatibilità dell'ecosistema con dispositivi esterni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, AirPlay è nel mirino dell'Europa e, anche in questo caso, Apple dovrebbe consentire agli utenti di scegliere soluzioni alternative, tra cui Google Cast.