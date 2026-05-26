AirPlay nel mirino dell’UE: Apple verso l’apertura ai dispositivi di terze parti

L'aggiornamento a iOS 27 dovrebbe portare con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti pensati per arricchire ulteriormente l'esperienza d'uso. Dopo le precedenti funzioni di interoperabilità con accessori di terze parti, come l'accoppiamento di prossimità per auricolari di altri produttori o l'inoltro delle notifiche su smartwatch compatibili, sarebbe in arrivo una nuova funzione pensata per ampliare ulteriormente la compatibilità dell'ecosistema con dispositivi esterni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, AirPlay è nel mirino dell'Europa e, anche in questo caso, Apple dovrebbe consentire agli utenti di scegliere soluzioni alternative, tra cui Google Cast.
AirPlay e opzioni alternative
Secondo quanto riportato da Bloomberg, iOS 27 dovrebbe introdurre alcune novità legate ad AirPlay. Più precisamente, almeno in Europa, agli utenti sarà consentito scegliere soluzioni di streaming alternative, come Google Cast. Ricordiamo infatti che quest'ultima tecnologia può essere utilizzata su iPhone e iPad, ma solo quando è integrata nelle applicazioni singole. Discorso diverso con l'aggiornamento futuro, che permetterà di impostarla direttamente come predefinita. Come anticipato, si tratta di una novità legata con ogni probabilità al Digital Markets Act, che ha già costretto Apple a introdurre diverse modifiche al proprio ecosistema per adeguarsi alla normativa europea.
Basti pensare alle diverse funzioni di interoperabilità, nonché all'inoltro delle notifiche su accessori di terze parti. Altre novità dovrebbero riguardare l'accoppiamento di prossimità per auricolari di altri produttori (quindi non AirPods), nonché le Attività in tempo reale. Per chi non lo sapesse, AirPlay è una tecnologia ovviamente sviluppata da Apple per trasmettere in modalità wireless contenuti audio e video su altri dispositivi compatibili.
Altre novità di iOS 27
Tra le novità più interessanti possiamo aspettarci la nuova Siri e le diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale. Per il resto, dovrebbero essere introdotti cambiamenti poco rivoluzionari, come un menu rinnovato per le impostazioni degli AirPods, correzione grammaticale avanzata, scorciatoie automatiche tramite prompt e sfondi personalizzati.
Novità più importanti potrebbero essere presentate alla WWDC che si terrà l'8 giugno alle ore 19:00, quindi vi suggeriamo di continuare a seguirci per scoprire ulteriori informazioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.