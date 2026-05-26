In 8 ore, Paralives ha venduto tantissimo

Il simulatore di vita Paralives è stato lanciato ieri in Accesso Anticipato su Steam facendo registrare immediatamente delle ottime vendite. Quante? Il team di sviluppo ha annunciato che in 8 ore ha venduto più di 250.000 copie, che sono moltissime considerando che parliamo di una produzione indipendente, non paragonabile a quella di un The Sims o di un altro colosso come inZoi (di suo in forte calo, dopo la fiammata iniziale).
Le dimensioni del successo
Come già riportato, nel giro di poche ore Paralives ha raggiunto un picco di 78.603 giocatori, piazzandosi in pianta stabile al primo posto della classifica globale di Steam per ricavi, subito sopra a Forza Horizon 6 e Counter-Strike 2.
Inoltre va sottolineato che sta piacendo moltissimo ai giocatori, considerando l'88% delle più di 4.000 recensioni attuali positive. Parliamo di un successo su tutta la linea, quindi, probabilmente inatteso anche dagli sviluppatori.
Considerate che Paralives è iniziato come progetto di uno sviluppatore solitario, con il team che ha raggiunto quota 15 persone al suo picco.
Chiaramente l'ambizione di Paralives non è quella di competere per quantità dei contenuti con un The Sims 4, ma di rappresentare un'alternativa più accessibile al genere, oltretutto con la promessa che tutti i futuri DLC saranno completamente gratuiti, ossia compresi nel prezzo del gioco.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.