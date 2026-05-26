In 8 ore, Paralives ha venduto tantissimo

Il simulatore di vita Paralives è stato lanciato ieri in Accesso Anticipato su Steam facendo registrare immediatamente delle ottime vendite. Quante? Il team di sviluppo ha annunciato che in 8 ore ha venduto più di 250.000 copie, che sono moltissime considerando che parliamo di una produzione indipendente, non paragonabile a quella di un The Sims o di un altro colosso come inZoi (di suo in forte calo, dopo la fiammata iniziale).