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Il monitor LG da 27" in Full HD con refresh rate da 120Hz e compatibilità HDR10 è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor LG da 27" che cala di prezzo. Scopriamo i dettagli dell'offerta e del prodotto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/05/2026
Monitor LG

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor LG da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 10% per un costo finale d'acquisto di 99€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il pannello Full HD con una risoluzione di 1920 x 1080 garantisce immagini nitide e dettagliate, con colori brillanti visibili da qualsiasi angolazione grazie alla tecnologia IPS. La compatibilità HDR 10 e la copertura del 99% dello spazio colore sRGB assicurano una resa cromatica vivida, realistica e adatta sia all'intrattenimento che al lavoro creativo.

Ulteriori dettagli sul monitor

Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il monitor offre una fluidità elevata durante il gaming, la navigazione e le attività quotidiane. Le connessioni includono una porta HDMI, una VGA (D-Sub) e un'uscita cuffie AUX da 3.5 mm, garantendo massima compatibilità con diversi dispositivi. Il design elegante senza cornici su tre lati rende la postazione moderna e pulita.

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Inoltre, la base con inclinazione regolabile permette di adattare facilmente l'angolo di visione per un maggiore comfort. Si tratta di una scelta versatile per utenti che desiderano un dispositivo affidabile, fluido e capace di migliorare la produttività quotidiana. Il tempo di risposta da 5 millisecondi non garantisce la possibilità di un gameplay competitivo o di fascia premium.

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