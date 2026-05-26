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Il bundle OnePlus 15R con smartwatch è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo un bundle che include lo smartphone OnePlus 15R da 12+256 GB e lo smartwatch con oltre 100 modalità sportive.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/05/2026
Bundle OnePlus 15R

Su Amazon è attualmente disponibile il bundle OnePlus 15R con smartwatch a 549 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 718,30 €, permettendoti di risparmiare il 24%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ideale per il gaming

Lo smartphone utilizza un processore Snapdragon 8 Gen 5 per giochi e multitasking fluidi, mentre il display AMOLED da 6,83" garantisce immagini vivide e fluide per film, giochi o navigazione. La capacità della batteria è piuttosto ottima, ovvero 7.400mAh con ricarica SUPERVOOC 80 W. Se cerchi un prodotto pensato principalmente per il gaming, questo dispositivo è perfetto. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

OnePlus 15R
OnePlus 15R

Inoltre, il bundle include uno smartwatch OnePlus con batteria da 60 ore e oltre 100 modalità sportive, come metriche di corsa, tennis o nuoto, monitoraggio di ossigeno nel sangue e frequenza cardiaca e tanto altro ancora. Il prodotto ha una cassa in acciaio inossidabile lucido da 43 mm.

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