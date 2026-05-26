Soccer Kid Collection ha una data d'uscita su PC e console, raccoglie entrambe le versioni originali

Tra i ritorni dal passato troviamo ora anche Soccer Kid, il bizzarro platform a base di calcio che si ripresenta su PC e console con Soccer Kid Collection, riedizione che raccoglie entrambe le versioni principali viste in origine del gioco, ora con una data di uscita fissata per il 18 giugno.
Soccer Kid Collection arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e conterrà le due versioni di Soccer Kid, ovver quella sviluppata su PC MS-DOS e quella per Super Nintendo, che differiscono in maniera abbastanza evidente.
All'epoca era pratica comune presentare conversioni anche piuttosto differenti l'una dall'altra, con titoli che potevano presentarsi quasi come giochi diversi, e in questo caso può valere la pena provare entrambe le versioni.
Un platform calcistico
Uscito originariamente nel 1993 su PC, Amiga, 3DO e Super Nintendo, Soccer Kid propone una variazione molto originale sulla meccanica classica del platform, incentrandosi sul calcio, o meglio sull'uso di un pallone da calcio in varie maniere.
Protagonista della storia è un ragazzo dalla grande proprietà di palleggio, che si lancia alla riconquista della Coppa del Mondo rubata dagli alieni all'interno di vari livelli che spaziano in tutto il globo, con la necessità di saltare tra piattaforme e utilizzare il pallone.
Il ragazzo è in grado di palleggiare e lanciare la palla con notevole precisione, innescando in questo modo delle meccaniche di gameplay molto peculiari, che rendono Soccer Kid un platform davvero originale e ancora interessante.
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