Nickelodeon All-Star Brawl 2 a prezzo ridotto su Instant Gaming: botte tra SpongeBob e compagni in versione PC

Il mercato dei picchiaduro platform ha trovato un solido esponente nel secondo capitolo della serie crossover firmata da GameMill Entertainment. Nickelodeon All-Star Brawl 2 ha saputo correggere i difetti strutturali del predecessore, introducendo un sistema di combattimento completamente rivisto, nuove meccaniche di IA avanzate per la gestione dei colpi speciali e una vera e propria campagna single-player in stile roguelike.

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