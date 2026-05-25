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Nickelodeon All-Star Brawl 2 a prezzo ridotto su Instant Gaming: botte tra SpongeBob e compagni in versione PC

Il picchiaduro che mette di fronte le icone dell'animazione americana riceve un corposo taglio di prezzo su Instant Gaming per la piattaforma Valve.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   25/05/2026
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Nickelodeon All-Star Brawl 2
Nickelodeon All-Star Brawl 2
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Il mercato dei picchiaduro platform ha trovato un solido esponente nel secondo capitolo della serie crossover firmata da GameMill Entertainment. Nickelodeon All-Star Brawl 2 ha saputo correggere i difetti strutturali del predecessore, introducendo un sistema di combattimento completamente rivisto, nuove meccaniche di IA avanzate per la gestione dei colpi speciali e una vera e propria campagna single-player in stile roguelike.

Se l'idea di far scontrare SpongeBob, le Tartarughe Ninja e i personaggi di Avatar in arene dinamiche vi incuriosisce, l'attuale promozione permette di scendere in campo risparmiando in modo netto sul costo complessivo. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Un roster rinnovato a costo ridotto

Rispetto al primo capitolo, questa seconda iterazione vanta un bilanciamento decisamente più profondo e animazioni rifatte da zero, che rendono i match competitivi sia in locale che online grazie al supporto al rollback netcode.

Il prezzo di listino ufficiale fissato su Steam per l'edizione standard PC è di 49,99€. La promozione attuale riduce la spesa per la chiave digitale a 27,99€ IVA esclusa, che sale a 34,15€ IVA inclusa (calcolata con l'aliquota al 22%). Lo sconto finale, quindi, si assesta sul 31,69%. Un'ottima occasione per recuperare un brawler tecnico, divertente e costantemente aggiornato con patch di bilanciamento.

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