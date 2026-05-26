Il set LEGO Fortnite Klombo è su Amazon al minimo storico: costa 41 € in meno

Su Amazon è disponibile il set LEGO Fortnite Klombo a 58,50 € rispetto al prezzo consigliato di 99,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Se invece sei interessato al Bus Battaglia, puoi trovarlo qui sotto. Specifichiamo, però, che non è offerto al suo minimo storico e lo sconto non è particolarmente rilevante.
Action figure da esposizione
Se sei un appassionato di Fortnite o cerchi semplicemente un nuovo oggetto da collezione, questo set è dedicato al personaggio Klombo del videogioco. La confezione include 1084 pezzi, insieme alle minifigure di Bananita e Oro, da poter posizionare direttamente sulla groppa di Klombo.
Quest'ultimo è dotato di zampe mobili, bocca apribile e coda rotante, ed è possibile nutrirlo con il cespuglio di klombacca. Non è tutto, perché scansionando un codice QR potrai riscattare il costume di Bananita per il gioco LEGO Fortnite. Si tratta di un'ottima idea regalo per i più appassionati ed è pensato per qualsiasi età.
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