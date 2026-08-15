Il trailer di Kingdom Hearts 4 al D23 svela il periodo di uscita e un nuovo mondo Disney

I fan si aspettavano qualche sorpresa su Kingdom Hearts 4 durante la presentazione dedicata alla serie al D23 di Disney, e fortunatamente sono stati accontentati. Per l'occasione Square Enix ha svelato il periodo di uscita ufficiale: il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store) nel tardo 2027.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che presenta uno dei mondi Disney che esploreremo nella prossima avventura di Sora: Coco, il film d'animazione Pixar del 2017. Ambientato durante il Día de Muertos, la pellicola segue il giovane Miguel mentre attraversa la Terra dei Morti per scoprire la verità sulla propria famiglia e inseguire il suo sogno musicale.