Il trailer di Kingdom Hearts 4 al D23 svela il periodo di uscita e un nuovo mondo Disney

I fan si aspettavano qualche sorpresa su Kingdom Hearts 4 durante la presentazione dedicata alla serie al D23 di Disney, e fortunatamente sono stati accontentati. Per l'occasione Square Enix ha svelato il periodo di uscita ufficiale: il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store) nel tardo 2027.
L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che presenta uno dei mondi Disney che esploreremo nella prossima avventura di Sora: Coco, il film d'animazione Pixar del 2017. Ambientato durante il Día de Muertos, la pellicola segue il giovane Miguel mentre attraversa la Terra dei Morti per scoprire la verità sulla propria famiglia e inseguire il suo sogno musicale.
La sinossi ufficiale
Oltre al mondo di Coco, nel filmato compaiono alcune vecchie conoscenze, tra cui Re Topolino, gli immancabili Pippo e Paperino, Ade da Hercules e Sterlizia, introdotta nello spin-off Kingdom Hearts Union X.
Square Enix ha inoltre aperto le pagine dedicate a Kingdom Hearts 4 sui vari store digitali. All'interno troviamo una breve sinossi che recita:
"Con il 25° anniversario della saga di Kingdom Hearts dietro l'angolo, inizia una nuova avventura. Il nostro eroe Sora si risveglia nel Quadratum, un mondo sconosciuto. Mentre cerca un modo per tornare al suo mondo da questa metropoli moderna, i suoi amici Paperino e Pippo partono per l'Oltretomba alla ricerca di indizi sulla sua posizione."
"Il sistema di battaglia veloce e dinamico ti permette di combinare facilmente attacchi e magie, oltre a creare delle combo con una funzionalità inedita. Cambia il Keyblade utilizzato da Sora per sferrare degli attacchi unici, in modo che i combattimenti si adattino alle tue strategie e al tuo stile di gioco."
Le sorprese non finiscono qui: durante il D23 è stata annunciata anche la serie animata di Kingdom Hearts, in arrivo prossimamente nel catalogo di Disney+.