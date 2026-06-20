Per Tetsuya Nomura Kingdom Hearts è il lavoro della sua vita

L'impronta creativa di Tetsuya Nomura è visibile in gran parte dell'universo di Final Fantasy, dal design di numerosi personaggi fino all'ideazione del sistema Limit Break in Final Fantasy 7 . Tuttavia, l'autore ha recentemente dichiarato che ritiene Kingdom Hearts l'opera centrale della sua carriera. In un'intervista concessa alla testata giapponese Famitsu, il co-creatore e supervisore della serie ha posto il franchise, nato dalla collaborazione con Disney , al di sopra delle decine di altri titoli a cui ha lavorato negli anni.

Una vita per Pippo

"Kingdom Hearts è diventato il lavoro della mia vita, quindi non posso tralasciarlo", ha raccontato Nomura. "Non avrei mai immaginato che sarebbe diventato un viaggio così lungo. All'inizio del progetto, ho fatto numerosi viaggi presso la sede della Disney per delle riunioni, e molte delle cose di cui discutemmo allora si sono concretizzate nel tempo. È diventato davvero un mondo di sogni e magia."

La genesi del progetto affonda le sue radici nell'ispirazione fornita da Super Mario 64. Gli sviluppatori di Square Enix desideravano creare un titolo che offrisse una simile libertà di movimento, ma l'azienda non disponeva di una mascotte riconoscibile quanto l'idraulico di casa Nintendo o, per l'appunto, Topolino. La svolta si verificò quando il co-creatore Shinji Hashimoto incontrò casualmente un dirigente Disney in ascensore, dando inizio a una collaborazione che prosegue ancora oggi e che si sta evolvendo nel prossimo Kingdom Hearts 4.

Guardando al futuro, Nomura ha confermato la volontà di introdurre elementi inediti nel prossimo titolo: "Ci sono ancora cose che voglio realizzare e stiamo provando qualcosa di nuovo nel quarto capitolo, quindi vi invito ad attenderlo con interesse".

Kingdom Hearts 4 è tornato a mostrarsi all'inizio di questo mese attraverso un video che ha rivelato un Sora dall'aspetto più maturo, intrappolato in un'ambientazione cittadina dai tratti realistici. È stato confermato che il gioco sarà pubblicato in contemporanea su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.