Disney ha annunciato un evento speciale dedicato a Kingdom Hearts durante il D23 2026

Disney ha annunciato che il 15 agosto si terrà al D23 2026 un evento intitolato "Deep Dive Into Kingdom Hearts", interamente dedicato alla celebre saga nata dalla collaborazione con Square Enix.
Secondo la descrizione ufficiale, l'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio "tra luce e oscurità" per celebrare i 25 anni di Kingdom Hearts, ripercorrendo il modo in cui la serie è riuscita a unire gli universi di Disney, Pixar e Square Enix. All'evento prenderanno parte anche alcune delle figure creative coinvolte nello sviluppo della saga e i doppiatori dei personaggi, con l'obiettivo di raccontare il dietro le quinte della serie.
La descrizione non menziona esplicitamente la presenza di annunci o novità sui prossimi capitoli del franchise. Tuttavia, il recente ritorno sotto i riflettori di Kingdom Hearts IV, insieme all'annuncio di Kingdom Hearts Collection [I ~ III] per PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2, lascia aperta la possibilità che possano esserci ulteriori comunicazioni durante l'evento.
Al di fuori dell'appuntamento dedicato a Kingdom Hearts, Disney organizzerà anche il Disney Entertainment Showcase il 14 agosto, una presentazione che offrirà "un'anteprima esclusiva di ciò che arriverà prossimamente tra film, serie televisive, videogiochi e produzioni teatrali dal vivo di Disney".
Nel programma del D23 è inoltre previsto uno spazio dedicato a Disney Dreamlight Valley, che offrirà un primo sguardo ai contenuti e ai piani previsti per il gioco nel corso del 2026.
Il D23 2026 si svolgerà dal 14 al 16 agosto presso l'Anaheim Convention Center di Anaheim, in California.