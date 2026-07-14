Disney ha annunciato un evento speciale dedicato a Kingdom Hearts durante il D23 2026

Disney ha annunciato che il 15 agosto si terrà al D23 2026 un evento intitolato "Deep Dive Into Kingdom Hearts", interamente dedicato alla celebre saga nata dalla collaborazione con Square Enix.

Secondo la descrizione ufficiale, l'incontro accompagnerà i partecipanti in un viaggio "tra luce e oscurità" per celebrare i 25 anni di Kingdom Hearts, ripercorrendo il modo in cui la serie è riuscita a unire gli universi di Disney, Pixar e Square Enix. All'evento prenderanno parte anche alcune delle figure creative coinvolte nello sviluppo della saga e i doppiatori dei personaggi, con l'obiettivo di raccontare il dietro le quinte della serie.