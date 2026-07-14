Finora le vendite di MOUSE: P.I. for Hire sono impressionanti

PlaySide Studios e Fumi Games hanno annunciato che MOUSE: P.I. for Hire ha superato il traguardo di un milione di copie vendute in tutto il mondo. Secondo i dati condivisi dagli sviluppatori, circa il 50% delle vendite è stato registrato su console, mentre il restante 50% è arrivato dal mercato PC.

Lo sparatutto in prima persona dall'estetica ispirata ai cartoni animati noir degli anni Trenta è stato pubblicato il 16 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam e Microsoft Store. Le versioni per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch sono invece previste in un secondo momento. Dal 10 luglio è inoltre disponibile un'edizione fisica per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

Il fondatore e CEO di Fumi Games, Mateusz Michalak, ha commentato il risultato ringraziando la community per il supporto ricevuto: "Il raggiungimento di oltre un milione di giocatori da parte di MOUSE: P.I. for Hire ha riempito il team di un'immensa gratitudine e riconoscenza verso la nostra comunità. Quello che era iniziato come un semplice concept di uno sparatutto ispirato ai cartoni animati degli anni Trenta ha raggiunto più giocatori di quanto avremmo mai potuto immaginare."

Michalak ha inoltre sottolineato come la priorità dello studio sia sempre stata quella di mettere i giocatori al centro del progetto: "Abbiamo lavorato duramente per continuare a perseguire questo obiettivo sia durante lo sviluppo del gioco sia dopo il lancio. Con il recente aggiornamento che ha introdotto la funzione di revisita dei livelli, l'arrivo delle edizioni fisiche e i contenuti aggiuntivi della storia previsti per il futuro, speriamo che i giocatori siano entusiasti di tutto ciò che riguarda MOUSE: P.I. for Hire."

Michalak ha infine definito il gioco come "un racconto artigianale, nato da inchiostro, sudore e sogni", concludendo con un ulteriore ringraziamento ai giocatori per il sostegno ricevuto dal progetto fin dal lancio. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Mouse P.I. for Hire.