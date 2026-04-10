Mouse: P.I. for Hire presenta il cast dei doppiatori con un trailer

Il cast dei doppiatori di Mouse: P.I. for Hire è stato presentato da Fumi Games con un interessante trailer in cui i diversi attori parlano della loro esperienza con questo peculiare sparatutto noir ispirato ai cartoni animati degli anni '30.
Troy Baker, che interpreta il protagonista del gioco, Jack Pepper, ha parlato di questo personaggio e di come sia un ex eroe di guerra e un ex poliziotto, divenuto investigatore privato e impegnato in Mouse: P.I. for Hire nella risoluzione di ben tre differenti incarichi.
Camryn Grime, voce di Tammy Tumbler, descrive la giovane e brillante esperta di meccanica come una risorsa imprescindibile per Pepper, visto che presso il suo negozio il detective avrà l'opportunità di potenziare tutte le sue armi.
Fred Tatasciore interpreta John Brown, proprietario del bar Little Big, un locale iconico di Mouseburg, mentre Frank Todaro presta la voce a Cornelius Stilton, informatore di Pepper, e Florian Clare è la giornalista d'assalto Wanda Fuller.
Uno sparatutto ricco di atmosfera
In arrivo il 16 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Mouse: P.I. for Hire si distingue per le sue atmosfere, costruite grazie non solo al già citato stile grafico da cartone animato vintage, ma anche a un sound design molto curato e a una colonna sonora jazz di pregio.
Il fatto che Fumi Games abbia anche ingaggiato degli attori validissimi per dar voce ai personaggi del gioco conferma le ambizioni di un titolo che punta a conquistare l'ampio pubblico degli appassionati di sparatutto con un'esperienza decisamente diversa dal solito.