Mouse: P.I. for Hire presenta il cast dei doppiatori con un trailer

Il cast dei doppiatori di Mouse: P.I. for Hire è stato presentato da Fumi Games con un interessante trailer in cui i diversi attori parlano della loro esperienza con questo peculiare sparatutto noir ispirato ai cartoni animati degli anni '30.

Troy Baker, che interpreta il protagonista del gioco, Jack Pepper, ha parlato di questo personaggio e di come sia un ex eroe di guerra e un ex poliziotto, divenuto investigatore privato e impegnato in Mouse: P.I. for Hire nella risoluzione di ben tre differenti incarichi.

Camryn Grime, voce di Tammy Tumbler, descrive la giovane e brillante esperta di meccanica come una risorsa imprescindibile per Pepper, visto che presso il suo negozio il detective avrà l'opportunità di potenziare tutte le sue armi.

Fred Tatasciore interpreta John Brown, proprietario del bar Little Big, un locale iconico di Mouseburg, mentre Frank Todaro presta la voce a Cornelius Stilton, informatore di Pepper, e Florian Clare è la giornalista d'assalto Wanda Fuller.