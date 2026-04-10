Il nuovo trailer di Sea of Thieves presenta la 2026 Edition

Come già anticipato, la 2026 Edition non introduce una nuova versione del gioco né aggiunge contenuti esclusivi: il titolo rimane identico per tutti i giocatori. L'obiettivo è invece rinfrescare i pacchetti destinati ai nuovi utenti, sostituendo i bonus digitali e i cosmetici delle edizioni 2025 con contenuti aggiornati.

Sea of Thieves compie un altro anno e Rare ha deciso di aggiornare le edizioni acquistabili del gioco trasformandole nella nuova 2026 Edition , disponibile dall'8 aprile e ora presentata con un trailer dedicato che trovate qui sotto. Il video ripercorre otto anni di contenuti e aggiornamenti, celebrando l'evoluzione del gioco.

Le differenze tra le varie versioni

Di seguito i contenuti delle tre edizioni disponibili.

Sea of Thieves: Base Edition (2026) - 39,99 euro

Il gioco completo

Sea of Thieves: Deluxe Edition (2026) - 49,99 euro

Tutti i contenuti della Base Edition

Set cosmetico Sovereign , composto da: Cappello Vestito Giacca Stivali Cinta Pantaloni Guanti

, composto da: Armi della Stella Polare Cardinale : Pistola Archibugio Moschetto Sciabola Pistola a doppia canna Lame da lancio Pistola con arpione Cerbottana

: 10.000 unità d'oro da spendere nei negozi dell'avamposto

Sea of Thieves: Premium Edition (2026) - 59,99 euro

Tutti i contenuti della Base Edition e della Deluxe Edition

Set cosmetico completo della Stella Polare Cardinale , che include: Costume Bandiera Scafo Polena Vele Cannone Fiamma per cannone Argano Timone Polena del collezionista Vele del collezionista Stemma per nave

, che include: Animale da compagnia: gatto

1.000 monete antiche da spendere nell'Emporio dei Pirati

Sea of Thieves è un sandbox in prima persona ambientato in un vasto mondo aperto, in cui vestiamo i panni di pirati in erba pronti a conquistare fama e ricchezza. Nel gioco è possibile esplorare isole e grotte piene di tesori, così come di insidie, affrontare giganteschi mostri marini, scheletri e navi fantasma.

Una volta salpati, i giocatori hanno a disposizione un gran numero di attività, che includono una sorta di modalità storia sotto forma delle "Storie Bizzarre", missioni opzionali, eventi e taglie, sfide stagionali, attività secondarie come la caccia e la pesca. In realtà, anche semplicemente partire all'avventura senza una meta fissa può assicurare sessioni ricche di divertimento.