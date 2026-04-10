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Il nuovo trailer di Sea of Thieves presenta la 2026 Edition

Sea of Thieves si rinnova con la 2026 Edition per PC, Xbox e PS5, presentata con un nuovo trailer.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/04/2026
Sea of Thieves
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Sea of Thieves compie un altro anno e Rare ha deciso di aggiornare le edizioni acquistabili del gioco trasformandole nella nuova 2026 Edition, disponibile dall'8 aprile e ora presentata con un trailer dedicato che trovate qui sotto. Il video ripercorre otto anni di contenuti e aggiornamenti, celebrando l'evoluzione del gioco.

Come già anticipato, la 2026 Edition non introduce una nuova versione del gioco né aggiunge contenuti esclusivi: il titolo rimane identico per tutti i giocatori. L'obiettivo è invece rinfrescare i pacchetti destinati ai nuovi utenti, sostituendo i bonus digitali e i cosmetici delle edizioni 2025 con contenuti aggiornati.

Le differenze tra le varie versioni

Di seguito i contenuti delle tre edizioni disponibili.

Sea of Thieves: Base Edition (2026) - 39,99 euro

  • Il gioco completo

Sea of Thieves: Deluxe Edition (2026) - 49,99 euro

  • Tutti i contenuti della Base Edition
  • Set cosmetico Sovereign, composto da:
    • Cappello
    • Vestito
    • Giacca
    • Stivali
    • Cinta
    • Pantaloni
    • Guanti
  • Armi della Stella Polare Cardinale:
    • Pistola
    • Archibugio
    • Moschetto
    • Sciabola
    • Pistola a doppia canna
    • Lame da lancio
    • Pistola con arpione
    • Cerbottana
  • 10.000 unità d'oro da spendere nei negozi dell'avamposto

Sea of Thieves: Premium Edition (2026) - 59,99 euro

  • Tutti i contenuti della Base Edition e della Deluxe Edition
  • Set cosmetico completo della Stella Polare Cardinale, che include:
    • Costume
    • Bandiera
    • Scafo
    • Polena
    • Vele
    • Cannone
    • Fiamma per cannone
    • Argano
    • Timone
    • Polena del collezionista
    • Vele del collezionista
    • Stemma per nave
  • Animale da compagnia: gatto
  • 1.000 monete antiche da spendere nell'Emporio dei Pirati
Da Sea of Thieves ad Arc Raiders: dove l'arma più forte è la nostra voce Da Sea of Thieves ad Arc Raiders: dove l'arma più forte è la nostra voce

Sea of Thieves è un sandbox in prima persona ambientato in un vasto mondo aperto, in cui vestiamo i panni di pirati in erba pronti a conquistare fama e ricchezza. Nel gioco è possibile esplorare isole e grotte piene di tesori, così come di insidie, affrontare giganteschi mostri marini, scheletri e navi fantasma.

Una volta salpati, i giocatori hanno a disposizione un gran numero di attività, che includono una sorta di modalità storia sotto forma delle "Storie Bizzarre", missioni opzionali, eventi e taglie, sfide stagionali, attività secondarie come la caccia e la pesca. In realtà, anche semplicemente partire all'avventura senza una meta fissa può assicurare sessioni ricche di divertimento.

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