Sea of Thieves riceverà presto il suo ventesimo aggiornamento importante

Lo studio di sviluppo Rare ha svelato i contenuti in arrivo con la Stagione 20 di Sea of Thieves, presentata con un trailer durante l'Xbox Games Showcase 2026. L'aggiornamento si concentra su una nuova funzionalità denominata "Custom Seas", progettata per offrire ai giocatori dei nuovi strumenti per personalizzare i server.

Attraverso Custom Seas, gli utenti avranno la possibilità di intervenire sui parametri del mondo di gioco per creare le loro modalità personalizzate. Le nuove opzioni permetteranno di stabilire set di regole specifiche, far apparire nemici e oggetti a piacimento e gestire in totale libertà la composizione e l'assegnazione delle ciurme.

A supporto delle meccaniche sandbox, gli sviluppatori hanno integrato una "Free Camera". Questo strumento è stato pensato principalmente per i creatori di contenuti, per facilitare le riprese delle partite e offrire nuove opzioni per la narrazione visiva delle sessioni di gioco.

Durante la presentazione, Rare ha illustrato alcune delle applicazioni pratiche di questi nuovi strumenti, mostrando due modalità di gioco create internamente come esempio: una gara a punti basata sull'eliminazione dei nemici, chiamata "Skeleton Scoreboard", e una sfida in stile battle royale a bordo di barche a remi, denominata "Rowboat Royale".

L'aggiornamento che include Custom Seas sarà disponibile a partire dal 18 giugno e verrà distribuito in forma gratuita a tutti i possessori del gioco.