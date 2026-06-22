Sea of Thieves diventerà un film live action prodotto dal regista di Spider-Man: Brand New Day

Al momento non sono stati condivisi dettagli su trama, cast o finestra di uscita, ma è stato confermato che Destin Daniel Cretton , regista di Spider‑Man: Brand New Day e Shang‑Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli avrà il ruolo di produttore.

I primi dettagli da Matt Booty

La notizia arriva da un approfondimento pubblicato da Entertainment Weekly in occasione del 25° anniversario di Xbox. Il chief content officer Matt Booty ha spiegato che Sea of Thieves, essendo un'esperienza multiplayer priva di un protagonista o di una trama lineare, non offre una storia "da adattare" in senso tradizionale. Tuttavia, ha sottolineato che il film live‑action rispetterà i toni, lo spirito cooperativo e lo stile caratteristico del gioco di Rare.

"Il vero protagonista di un gioco come Sea of Thieves è in realtà il giocatore e la community", spiega Booty, intervistato da EW. "Quando ti metti a pensare a Sea of Thieves, non è: "Chi sono i personaggi principali? Qual è la trama?" È un gioco estremamente sociale, ma ha un suo tono preciso. È costruito su una community molto cooperativa, e da lì puoi iniziare a intuire che tipo di esperienza sarà."

Sempre EW riferisce che Sea of Thieves rientra in una dozzina di adattamenti basati sui giochi Xbox attualmente in lavorazione, tra cui il sequel del film di Minecraft, il film live action di Gears of War, una nuova stagione di Fallout, un reality ispirato a Fallout Shelter e un film dedicato a Wolfenstein.