Meccha Chameleon non si ferma più e sale a 7 milioni di copie vendute, in arrivo una mappa a tema giapponese

L'annuncio è arrivato, come di consueto, tramite un breve messaggio su Steam, accompagnato dai ringraziamenti a tutti i giocatori che hanno sostenuto il progetto. Per celebrare il risultato, è stata inoltre confermata l'uscita di una nuova mappa a tema giapponese , prevista tra oggi e domani, 23 giugno.

Meccha Chameleon continua a essere una delle sorprese più clamorose dell'estate videoludica. Lo sviluppatore lemorion_1224 ha annunciato che il gioco ha superato l'impressionante traguardo dei 7 milioni di copie vendute .

Il fenomeno dell’estate

Il successo di Meccha Chameleon risulta ancora più sorprendente se si considera che si tratta di un titolo indipendente a basso budget e di conseguenza sprovvisto di una campagna marketing degna di questo nome. Il traguardo è stato raggiunto in meno di due settimane dal lancio, segno di un passaparola immediato e potentissimo, amplificato dai reel virali su TikTok che hanno spinto le vendite in modo esponenziale.

Per chi non lo conoscesse, il gioco è un multiplayer basato sul nascondino, sviluppato da un team composto da sole due persone (LEMORION e HAGANEIRO). I giocatori controllano piccoli personaggi bianchi che possono dipingersi e posare per mimetizzarsi nell'ambiente. La meccanica della pittura, la rapidità delle partite, la semplicità dell'idea e un prezzo estremamente accessibile (6,15 euro) hanno contribuito a trasformarlo in uno dei titoli più gettonati del momento.