Su Steam spunta un clone di Meccha Chameleon, che in Corea si chiama proprio Meccha Chameleon

Con la crescente popolarità di Meccha Chameleon, che ha fatto vendite clamorose nel giro di poche settimane, era inevitabile che arrivassero dei cloni. Tra questi figura Scribble Hunt, recentemente comparso su Steam e finito subito al centro delle polemiche per le tante somiglianze con il titolo originale.

Secondo le segnalazioni emerse nella community e riportate dal portale coreano INVEN, le analogie non riguarderebbero soltanto l'idea del gioco, ma anche numerosi elementi dell'interfaccia, della presentazione visiva e del gameplay.