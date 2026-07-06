I cheater di Meccha Chameleon toccano il fondo con un tool che li mimetizza istantaneamente

Il party game indie giapponese Meccha Chameleon è arrivato su Steam il 10 giugno, conquistando rapidamente una popolarità enorme: oltre 15 milioni di copie vendute in meno di un mese , con un picco di più di 340.000 utenti simultanei. Come spesso accade con i titoli multiplayer online di questa portata, anche Meccha Chameleon non è rimasto immune da hacker e comportamenti scorretti , e nei giorni scorsi si è registrato un aumento sensibile del fenomeno. In particolare, a far discutere sui social è un controverso "cheat generatore di dipinti", che molti giocatori hanno definito "così disperato da risultare patetico".

All'interno della community di Meccha Chameleon sta emergendo un problema legato ai cheater , con un numero crescente di giocatori che segnala la comparsa di strumenti non proprio ortodossi come "l'auto-paint" e altri sistemi simili.

Rovinare la vita agli altri

Diversi giocatori hanno segnalato la presenza di utenti che sfruttano quello che sembra essere un programma esterno in grado di modificare lo strumento di pittura del gioco. Come mostrato in un video diventato virale su X, il cheat applica al personaggio un pattern complesso che riproduce i colori dell'oggetto alle sue spalle, mimetizzandolo con lo sfondo. Se il cheat viene applicato una seconda volta, "ridipinge" l'immagine, ammorbidendola e rendendo la mimetizzazione ancora più precisa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un utente coreano ha condiviso il video sottolineando come si tratti di un programma di hacking per Meccha Chameleon creato da sviluppatori cinesi, capace di colorare automaticamente il personaggio, e si è chiesto polemicamente che senso abbia giocare in questo modo, oltre a interrogarsi su quale tipo di soddisfazione possa provare chi ricorre a questi trucchi.

Un altro filmato circolato di recente mostra lo stesso cheat, con un giocatore che tenta letteralmente di generare l'intero dipinto retrostante, prima di essere scoperto e "sabotato" dai propri compagni di squadra.

Se il fenomeno del cheating è generalmente mal visto in tutte le community multiplayer, in questo caso molti fan di Meccha Chameleon lo hanno definito "un minimo storico". Il gioco, va ricordato, non prevede un sistema di partite classificate, e per sua natura non è pensato per un'esperienza competitiva: proprio per questo molti giocatori si dicono spiazzati nel vedere ricorrere a strumenti simili in un titolo che deve gran parte del suo successo al fatto di essere qualcosa di semplice e divertente da condividere con gli amici.

Oltre al cheat in questione, gli utenti segnalano anche un forte aumento di ESP, teletrasporti, aimbot e altri hack simili, che finiscono per rovinare inutilmente l'esperienza di gioco per tutti. Trattandosi di un titolo semplice, sviluppato in appena due mesi e con server ospitati sostanzialmente a costo zero tramite Epic Online Services (EOS), Meccha Chameleon al momento non dispone di alcun sistema anti-cheat dedicato, il che rende relativamente facile abusare del suo sistema di gioco. Resta però da capire cosa spinga qualcuno a farlo.