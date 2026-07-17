Meccha Chameleon: perché il simulatore di nascondino è diventato virale

Un indie da 6 euro, due sviluppatori giapponesi e oltre 15 milioni di copie vendute su Steam: ecco perché Meccha Chameleon domina anche i social.

Costa meno di una pizza, è stato sviluppato da due persone in circa due mesi e, se dovessimo giudicarlo soltanto dall'aspetto, difficilmente qualcuno lo definirebbe il videogioco destinato a monopolizzare i social per settimane. Meccha Chameleon è grezzo, sgraziato, pieno di animazioni goffe e di una fisica che sembra pronta a rompersi da un momento all'altro. Eppure non si riesce a smettere di guardarlo. Non tanto di giocarci, intendo proprio di guardarlo. Ogni volta che apro Instagram mi ritrovo davanti qualcuno che disegna improbabili nascondigli tra quadri, bagni e mammelle di mucche. Ogni reel dura venti o trenta secondi, il tempo necessario per pensare "ok, questo è l'ultimo" prima che l'algoritmo me ne proponga immediatamente un altro. A un certo punto mi sono resa conto che il fenomeno non riguardava più il gioco, ma il modo in cui quel gioco riusciva a vivere fuori dallo schermo.

Ed è probabilmente questa la domanda davvero interessante: perché un titolo che costa sei euro, realizzato in pochissimo tempo e lontanissimo dagli standard produttivi dell'industria, è riuscito a conquistare milioni di persone molto più rapidamente di produzioni infinitamente più costose?

Due sviluppatori, sessanta giorni e un successo che nessuno aveva previsto La storia di Meccha Chameleon assomiglia a una di quelle favole che il settore continua a raccontarci per convincerci che esista ancora spazio per l'imprevedibilità. Dietro il progetto, infatti, non ci sono centinaia di sviluppatori, campagne marketing multimilionarie o anni di produzione. Ci sono due persone, conosciute come lemorion_1224 e Haganeiro, un'idea molto semplice e un gioco multiplayer costruito attorno a una fisica volutamente imprevedibile. Come giocare a questo orribile, bellissimo Meccha Chameleon Si tratta sostanzialmente di un simulatore di nascondino: una squadra deve scovare chi si nasconde, mentre gli altri si mimetizzano nell'ambiente circostante usando creatività, colori e un paio di pose. Fine. Nel giro di pochi giorni, un titolo del genere è esploso su Steam, ha iniziato a comparire ovunque sui social e ha generato incassi che, considerando il prezzo di vendita, hanno rapidamente raggiunto cifre impressionanti. La tentazione sarebbe quella di raccontarla come la classica storia dell'indie che batte i colossi. In realtà credo che il punto sia un altro. Meccha Chameleon dimostra che oggi il successo di un videogioco non dipende più soltanto da ciò che succede quando qualcuno impugna il controller. Dipende soprattutto da ciò che succede quando qualcun altro lo registra, lo monta e lo pubblica online.

Per anni abbiamo dato quasi per scontato che il valore di una produzione fosse direttamente proporzionale al suo budget. Più sviluppatori significavano più contenuti, più animazioni, più ore di gioco, più qualità tecnica. Oggi quella relazione non è più così lineare. Esiste un'altra economia, quella dell'attenzione, nella quale un videogioco vale soprattutto per la sua capacità di produrre momenti che le persone abbiano voglia di condividere. È una logica completamente diversa rispetto a quella che ha governato il medium per decenni e Meccha Chameleon sembra averla capita meglio di molti blockbuster.

Il vero videogioco comincia sui social La prima volta che l'ho visto mi sono chiesta se fosse davvero così divertente. Dopo qualche decina di reel ho capito che stavo ponendo la domanda sbagliata. La questione non è se sia divertente da giocare, ma se sia divertente da guardare. Sono due esperienze profondamente diverse e oggi, nell'ecosistema dominato da TikTok, Instagram e Twitch, la seconda conta quasi quanto la prima. Ogni partita genera spontaneamente situazioni perfette per un video breve. L'unico limite è la creatività stessa degli artisti: a loro spetta intrattenerci col loro travestimento. E se si fanno beccare, hanno comunque vinto una risata dell'avversario. Per decenni sbagliare in un videogioco significava interrompere il divertimento; oggi, in molti casi, significa produrre il contenuto migliore della partita. Basta osservare il successo di titoli come Only Up!, Getting Over It, Fall Guys o Chained Together: in tutti questi casi il momento memorabile non coincide con la vittoria, ma con l'errore più spettacolare.

L'economia dell'attenzione ha ribaltato il valore del fallimento. Per il giocatore resta una sconfitta, ma per chi guarda diventa intrattenimento puro. Questo cambia anche il ruolo della grafica. Se confrontassimo un video di Meccha Chameleon con quello di qualsiasi tripla A uscito quest'anno, probabilmente nessuno sceglierebbe il primo. Eppure il pubblico passa ore a guardare questi omini bianchi dalle animazioni improbabili che si camuffano nei modi più variopinti (letteralmente). Non perché la grafica abbia smesso di contare, ma perché non è più sufficiente. Oggi un videogioco memorabile è quello che riesce a generare storie spontanee, situazioni imprevedibili, racconti che le persone abbiano voglia di condividere. Una bella immagine si osserva. Una situazione assurda si racconta.

È esattamente il formato narrativo che gli algoritmi premiano e che il pubblico consuma senza accorgersene. Uno degli ambienti classici del gioco Questa apparente casualità, in realtà, è molto meno improvvisata di quanto sembri. Da anni la psicologia studia i meccanismi che rendono alcune situazioni irresistibilmente divertenti. Una delle teorie più interessanti è la Benign Violation Theory elaborata dallo psicologo Peter McGraw: tendiamo a ridere quando qualcosa infrange le nostre aspettative senza rappresentare un pericolo reale. È esattamente ciò che accade in Meccha Chameleon. Il giocatore dovrebbe evitare di farsi riconoscere e invece ciò che più importa è mostrare come si nasconde; diventa più importante la condivisione sui social, sia che siano stati bravi a nascondersi che no.