Uno dei giochi più popolari del momento è stato infettato da malware che controllano i PC

Una recente ricerca da parte di Feint, un esperto nel settore, ha fatto emergere la presenza di un gran numero di virus nascosti proprio all'interno degli elementi creati dagli utenti e messi in condivisione.

Con 15 milioni di copie vendute , Meccha Chameleon è il nuovo fenomeno di Steam , e questo ovviamente lo rende anche un potenziale veicolo efficiente di virus e malware vari, grazie ai contenuti generati dagli utenti , che per questo titolo sono presenti ormai già in grande quantità.

Sembra che l'enorme successo di Meccha Chameleon, diventato in breve uno dei giochi più popolari del momento , abbia attirato l'attenzione di qualche hacker , considerando che il gioco è stato recentemente infettato da malware in grado di controllare i PC degli utenti .

Attenzione alle mappe nel workshop

Una delle mappe presenti su Steam Workshop è stata infettata, per esempio, da un malware della categoria "dropper", che installa un Remote Access Trojan (RAT) sui dispositivi nel quale viene installato, consentendo agli hacker di controllare il PC a distanza.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra le mappe scoperte come infette c'è Laser Tag Neon, che in questi giorni di è dimostrata particolarmente popolare e per fortuna è stata rimossa poco dopo la scoperta di Feint e la pubblicazione del suo resoconto, ma nel frattempo il medesimo problema è stato riscontrato in altre mappe.

Anche Chroma Grid Arena sembra contenga un malware simile, dunque gli sviluppatori del gioco hanno cercato di porre un freno alle falle di sicurezza con la pubblicazione della versione 3.1.0, ma in seguito si è creato ulteriore caos quando lo stesso PC di uno degli stessi sviluppatori è stato infettato, permettendo agli hacker di entrare nel canale Discord del gioco.

Insomma, pare che Meccha Chameleon non abbia solo un problema con i cheater, ma anche con gli hacker, in attesa di capire quanto possano essere estesi i problemi tra gli utenti.