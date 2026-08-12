Meccha Chameleon arriva a 20 milioni di unità vendute: voi lo dovete ancora provare?

Meccha Chameleon è stato di recente uno dei più grandi successi virali su PC e ora, dopo un paio di mesi dal lancio, l'opera può vantare un traguardo di vendite davvero enorme.

Meccha Chameleon è un successo enorme

Secondo quanto indicato da un post su Steam, Meccha Chameleon ha ora superato i 20 milioni di copie vendute. Si tratta di un numero enorme, che compete con alcuni dei più grandi successi AAA. Ovviamente il gioco costa molto meno di un AAA (6,15 € a prezzo pieno), ma per lo sviluppatore - lemorion_1224 - si tratta di un successo non da poco.

Il messaggio dello sviluppatore è veramente molto semplice: "Oltre 20 milioni di unità vendute! Grazie per il vostro supporto!". Il gioco vanta anche oltre 83.000 recensioni al momento, con un 86% di responsi positivi su Steam. Non dimentichiamo poi il supporto dei modder, che hanno aggiunto molteplici mappe all'opera.

Nel caso non lo conosciate, dovete sapere che Meccha Chameleon è fondamentalmente un gioco di nascondino, nel quale un gruppo di utenti si nasconde e un altro va a dare loro la caccia. La novità però è che è possibile colorare il proprio personaggio (un omino bianco stilizzato) per farlo mimetizzare con l'ambiente: tramite i social media si possono spesso vedere talentuosi artisti creare delle opere notevoli e diventare quasi invisibili.

Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato a Meccha Chameleon: perché il simulatore di nascondino è diventato virale.