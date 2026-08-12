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Meccha Chameleon arriva a 20 milioni di unità vendute: voi lo dovete ancora provare?

Secondo i nuovi dati ufficiali, Meccha Chameleon è davvero un successo enorme. Il gioco ha infatti superato i 20 milioni di copie vendute.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/08/2026
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
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Meccha Chameleon è stato di recente uno dei più grandi successi virali su PC e ora, dopo un paio di mesi dal lancio, l'opera può vantare un traguardo di vendite davvero enorme.

Vediamo gli ultimi dati condivisi dal team di Meccha Chameleon.

Meccha Chameleon è un successo enorme

Secondo quanto indicato da un post su Steam, Meccha Chameleon ha ora superato i 20 milioni di copie vendute. Si tratta di un numero enorme, che compete con alcuni dei più grandi successi AAA. Ovviamente il gioco costa molto meno di un AAA (6,15 € a prezzo pieno), ma per lo sviluppatore - lemorion_1224 - si tratta di un successo non da poco.

Il messaggio dello sviluppatore è veramente molto semplice: "Oltre 20 milioni di unità vendute! Grazie per il vostro supporto!". Il gioco vanta anche oltre 83.000 recensioni al momento, con un 86% di responsi positivi su Steam. Non dimentichiamo poi il supporto dei modder, che hanno aggiunto molteplici mappe all'opera.

Meccha Chameleon nasconde un easter egg nelle ricerche di Google Meccha Chameleon nasconde un easter egg nelle ricerche di Google

Nel caso non lo conosciate, dovete sapere che Meccha Chameleon è fondamentalmente un gioco di nascondino, nel quale un gruppo di utenti si nasconde e un altro va a dare loro la caccia. La novità però è che è possibile colorare il proprio personaggio (un omino bianco stilizzato) per farlo mimetizzare con l'ambiente: tramite i social media si possono spesso vedere talentuosi artisti creare delle opere notevoli e diventare quasi invisibili.

Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato a Meccha Chameleon: perché il simulatore di nascondino è diventato virale.

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