World of Warcraft: Midnight, disponibile l’aggiornamento 12.1 Maledizione di Ula’tek

È disponibile da oggi l' aggiornamento 12.1 di World of Warcraft: Midnight , ribattezzato Maledizione di Ula'tek , che porta i giocatori sull'Isola Serpeggiante, una nuova ambientazione situata al largo delle coste di Zul'Aman e legata ai segreti del popolo Amani. Tra le principali novità introdotte con la patch c'è il nuovo Antro: Grotta Vincolata alla Marea, inizialmente disponibile in Modalità Mondiale, insieme alla nuova spedizione Altare delle Zanne. La rotazione delle spedizioni comprende inoltre Traversa degli Intrighi, Tana di Nalorakk, Valle Accecante, Arena Sfregiavuoto, Requie dei Re da Battle for Azeroth, Tempio di Sethraliss, sempre da Battle for Azeroth, e Pozze della Vita di Rubino da Dragonflight.

Tante novità

L'aggiornamento introduce anche le modalità Eroica e Mitica 0 per le spedizioni di Midnight. Le Mitiche 0, che in questa fase si azzerano ogni settimana, forniscono equipaggiamento di livello 292. Arrivano inoltre la Stagione 2 di Preda, nelle modalità Normale e Difficile, la seconda stagione delle Scorribande in modalità Nemesi e i nuovi Campi d'Addestramento dedicati alle Arene.

Con la patch iniziano anche i progressi per la Gran Banca della Stagione 2, mentre alcune delle novità più importanti saranno attivate il 18 agosto, con l'avvio ufficiale della nuova stagione.

Da quella data sarà disponibile Incursione Abissi Velenosi, inizialmente con la prima ala nelle modalità Normale, Eroica, Mitica e Ricerca delle Incursioni. Nello stesso giorno partirà la Stagione 2 delle Mitiche+, mentre le Mitiche 0 passeranno a un reset giornaliero, mantenendo le ricompense di livello 292.

Il 18 agosto segnerà anche l'inizio della Stagione 2 del PvP, insieme alle nuove attività delle Scorribande, comprese le Scorribande Fruttuose e le chiavi, e alla Stagione 2 di Preda nelle modalità Incubo e Maledizione dell'Isola. Saranno inoltre disponibili le prime ricompense della Gran Banca della nuova stagione.

Infine, l'Antro Grotta Vincolata alla Marea sarà accessibile nelle modalità Normale, Eroica e Mitica dinamica, completando il quadro dei contenuti previsti per la prima fase dell'aggiornamento.