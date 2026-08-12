Il mouse da gaming Logitech G502 X PLUS è in promozione su Amazon al suo prezzo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del mouse da gaming Logitech G502 X PLUS: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un prezzo totale e finale di 99,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando (o tappando) sul bottone qui dedicato qui in basso: Il Logitech G502 X PLUS è un mouse da gaming wireless progettato per offrire precisione, velocità e affidabilità durante le sessioni di gioco più intense. Il dispositivo integra la tecnologia ibrida LIGHTFORCE, che combina il funzionamento ottico e meccanico degli switch per garantire un azionamento rapido e preciso.
Ulteriori dettagli sul mouse
La connettività LIGHTSPEED wireless offre prestazioni di livello professionale, con una risposta fino al 68% più veloce rispetto alla generazione precedente e una connessione progettata per assicurare elevata stabilità e affidabilità. In questo modo è possibile giocare senza i limiti del cavo mantenendo una reattività adatta anche ai titoli competitivi.
Il mouse è inoltre equipaggiato con il sensore HERO 25K, capace di raggiungere una precisione estremamente elevata. A completare la dotazione troviamo LIGHTSYNC RGB, con un sistema di illuminazione composto da 8 LED personalizzabili. Gli effetti possono adattarsi al gioco e includono animazioni di avvio e spegnimento.