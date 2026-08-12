Nihon Falcom, ricavi in crescita del 111% nei primi tre trimestri grazie alla serie Trails in the Sky

Lo studio giapponese Nihon Falcom ha pubblicato i risultati finanziari relativi ai primi tre trimestri dell'anno fiscale in corso (ottobre 2025 - giugno 2026), evidenziando una marcata crescita rispetto all'anno precedente. Secondo i dati riportati, la società ha registrato un aumento dei ricavi netti del 111,3% e un incremento dell'utile operativo del 485,2%.

Un grande anno

L'azienda attribuisce questo andamento positivo alle vendite di Trails in the Sky 1st Chapter, che ha ottenuto buoni riscontri sia sul mercato interno che su quello internazionale nelle sue versioni per Steam, Nintendo Switch e PlayStation 5. A trainare i risultati è stata in particolare la performance oltreoceano: la divisione licensing, che contabilizza le vendite gestite tramite i publisher esteri, ha infatti segnato una crescita dei ricavi del 121% su base annua.

Per quanto riguarda i progetti futuri, Nihon Falcom ha fatto sapere di essere attivamente al lavoro sullo sviluppo del sequel, Trails In The Sky 2nd Chapter, con l'obiettivo di distribuire il titolo in contemporanea mondiale nel mese di settembre 2026.

Il documento finanziario non include invece i dati relativi a Kyoto Xanadu. L'ultima produzione dello studio, di natura più sperimentale, è stata infatti pubblicata a luglio, al di fuori del periodo di riferimento del rapporto finanziario.

Alla luce dei risultati ottenuti finora, le previsioni finanziarie di Nihon Falcom per l'intero anno fiscale rimangono invariate, con la società che stima di mantenere una crescita a doppia cifra per tutti gli indicatori di profitto.