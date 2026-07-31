World of Warcraft diventa un manuale ufficiale per Dungeons & Dragons

I preordini si sono aperti nella notte italiana tra il 30 e il 31 luglio: accesso anticipato dal 3 novembre 2026 e pubblicazione generale il 17 novembre 2026.

Dungeons & Dragons svela il suo futuro: tornano Dark Sun e Greyhawk, arriva lo Psion e cambia D&D Beyond

Il progetto avrà un ruolo importante, visto che inaugurerà D&D Universes Beyond, la nuova linea attraverso la quale Wizards of the Coast porterà all'interno del gioco di ruolo alcune ambientazioni appartenenti ad altre proprietà intellettuali. Il nome riprende quello già utilizzato per Magic: The Gathering, anche se la strategia annunciata per Dungeons & Dragons sembra voler procedere con maggiore cautela , alternando le collaborazioni esterne al ritorno di mondi storici come Greyhawk e Dark Sun.

Anche il comparto artistico seguirà una strada mista: il volume conterrà illustrazioni inedite realizzate nello stile dei manuali più recenti di D&D 5.5, comprese immagini dedicate alle nuove specie nei rispettivi territori. Queste saranno affiancate da materiale proveniente dagli archivi Blizzard, come artwork promozionali e illustrazioni create nel corso degli anni per altri prodotti legati a Warcraft.

È proprio questa libertà a distinguere il progetto dall'esperienza del videogioco: in una partita di Dungeons & Dragons, Orgrimmar non sarà semplicemente un centro in cui accettare incarichi, utilizzare servizi o incontrare determinati personaggi. Potrà diventare il punto di partenza di un'indagine, il teatro di un conflitto politico oppure una città il cui futuro verrà cambiato direttamente dalle decisioni del gruppo.

Il manuale comprenderà specie, sottoclassi, incantesimi, oggetti magici, fazioni, creature e blocchi delle statistiche dedicati ad alcuni dei personaggi più importanti della storia di World of Warcraft. Ci sarà inoltre spazio per città, organizzazioni e luoghi riconoscibili, trasformati in elementi liberamente utilizzabili durante una campagna.

Il cuore della collaborazione sarà un volume di 256 pagine, pensato per offrire sia nuove opzioni di creazione dei personaggi sia gli strumenti necessari per raccontare avventure ambientate nei diversi territori di Azeroth.

Una parte del manuale sarà dedicata agli elfi di Azeroth, rappresentati attraverso cinque diversi lignaggi. La scelta dovrebbe consentire di distinguere le principali culture elfiche senza dover creare ogni volta una specie completamente separata. Sarà interessante capire quanto queste differenze saranno affidate alla componente narrativa e quanto, invece, produrranno effetti concreti sulle capacità dei personaggi.

Tra le opzioni citate durante la presentazione figurano i Dracthyr, i Terrigeni, i Pandaren, i Tauren, i Troll, i Vulpera, gli Haranir e i Draenei. Il sistema permetterà inoltre di interpretare varianti più particolari, come gli Eredar Man'ari e gli Spezzati.

Un Cacciatore di Demoni non sarà quindi la copia del personaggio utilizzato nel videogioco, così come un Sacerdote dell'Ombra non avrà necessariamente una trasposizione diretta di ogni singola abilità, considerato che il combattimento rappresenta soltanto una parte dell'esperienza.

Il team ha preferito lavorare attraverso combinazioni di regole. Per ogni classe e specializzazione di World of Warcraft verranno suggeriti percorsi di costruzione specifici , capaci di unire le classi del Manuale del Giocatore di D&D 5.5 alle nuove sottoclassi, agli incantesimi, ai talenti e agli oggetti presenti nel volume.

Wizards of the Coast ha scelto di non trasformare ogni classe di World of Warcraft in una classe completa per Dungeons & Dragons. Una soluzione del genere avrebbe richiesto uno spazio enorme e avrebbe rischiato di creare un sistema quasi separato dal gioco principale.

Il manuale conterrà nove sottoclassi, sei delle quali completamente nuove: tra gli archetipi già confermati troviamo il Cavaliere della Morte, il Cacciatore di Demoni e il Sacerdote dell'Ombra.

Il manuale comprenderà i blocchi delle statistiche di alcuni dei protagonisti e degli antagonisti più noti di World of Warcraft. Tra i nomi confermati figurano Arthas, Jaina Marefiero, Anduin Wrynn, Thrall e Sylvanas Ventolesto.

La scelta di partire dal 16° livello è significativa: molte campagne ufficiali di Dungeons & Dragons si concludono prima di raggiungere gli ultimi livelli, lasciando poco spazio alle capacità più potenti delle classi. La Rocca offrirà invece un contenuto pensato espressamente per personaggi già molto esperti , capaci di affrontare avversari e situazioni difficili da inserire in una normale avventura.

All'interno della sola Rocca della Corona di Ghiaccio saranno presenti dodici boss. Il numero lascia immaginare un'avventura particolarmente corposa, costruita per occupare diverse sessioni e accompagnare i personaggi lungo tutta la parte finale della loro progressione.

La campagna sarà progettata per un gruppo composto da cinque personaggi di 16° livello. Nel corso dell'avventura, gli eroi potranno raggiungere il 20° livello e affrontare Arthas nel tentativo di mettere fine alla minaccia del Flagello.

Si tratta di davvero molto materiale per un volume da 256 pagine, soprattutto considerando che lo stesso spazio dovrà ospitare le specie, le sottoclassi, le fazioni e le informazioni sull'ambientazione. La riuscita del manuale dipenderà anche dal modo in cui questi contenuti verranno distribuiti. Un repertorio molto ampio è utile, ma non dovrebbe togliere spazio alle descrizioni necessarie per trasformare le statistiche in veri strumenti narrativi.

Il volume conterrà trenta blocchi delle statistiche dedicati ai boss delle spedizioni e cinquanta nuovi mostri. A questi si aggiungeranno sessanta incantesimi e ventisei oggetti magici, compresi alcuni artefatti riconoscibili dai giocatori della saga.

Oltre alla Rocca della Corona di Ghiaccio, il manuale adatterà sette spedizioni provenienti da World of Warcraft . Wizards of the Coast non ha ancora annunciato ufficialmente quali siano quelle selezionate e i loro nomi verranno comunicati più avanti.

Le professioni potrebbero trovare spazio soprattutto tra un'avventura e l'altra, permettendo ai personaggi di raccogliere materiali, creare oggetti o sviluppare una rete commerciale. Le cavalcature potrebbero invece incidere sugli spostamenti e sull'esplorazione, mentre le creature compagne potrebbero assumere funzioni differenti a seconda delle capacità del personaggio e delle scelte del gruppo.

Troveranno spazio anche regole per le professioni, le cavalcature e le creature compagne. I dettagli non sono ancora stati mostrati, ma a quanto pare saranno elementi attivi della campagna e non semplici aggiunte decorative.

Le diverse edizioni del manuale

Il volume sarà pubblicato in più versioni: l'edizione standard sarà affiancata da un'edizione con copertina esclusiva per i negozi specializzati, caratterizzata dalla presenza di numerosi Murloc.

La Collector's Edition sarà invece inserita in un cofanetto e utilizzerà la storica contrapposizione tra Alleanza e Orda. Il simbolo di una fazione sarà collocato su un lato del libro, mentre quello della fazione opposta sarà presente sull'altro. Sarà quindi possibile girare il volume all'interno del cofanetto e scegliere quale emblema mostrare frontalmente.

La linea comprenderà inoltre uno schermo del Dungeon Master con una panoramica di Azeroth, il set di mappe dedicato alla Rocca della Corona di Ghiaccio e una prima serie di miniature. I due personaggi già confermati sono Arthas e Illidan Grantempesta, proposti in confezioni dedicate realizzate in collaborazione con Hasbro.

I prodotti della linea dedicata a World of Warcraft

Il nuovo adattamento non sarà una riedizione del precedente World of Warcraft Roleplaying Game basato sul sistema d20. Quel prodotto era stato pensato come un gioco quasi autonomo e doveva quindi ristampare una parte consistente delle regole necessarie per creare i personaggi e gestire le sessioni. Secondo il team, questa impostazione aveva inevitabilmente ridotto lo spazio disponibile per Azeroth e per gli elementi specifici di Warcraft.

Il nuovo manuale partirà invece dal presupposto che il gruppo utilizzi il Manuale del Giocatore di D&D 5.5. Le sue 256 pagine potranno così concentrarsi sulle nuove opzioni, sull'ambientazione e sulle regole create appositamente per la collaborazione.