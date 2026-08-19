EA Sports FC 27 svela i rating dei migliori giocatori della Serie A, confermata la S.S. Lazio con licenza ufficiale

La lista include tra gli altri, Mike Maignan, Nicolò Barella e Lautaro Martínez ed è un piccolo assaggio in vista della pubblicazione del database complet o dei degli oggetti base del nuovo capitolo della serie, con tutte le statistiche dei giocatori della Serie A, fissato alle 19:00 italiane del 21 agosto .

EA Sports oggi ha condiviso l'elenco con i rating dei 27 calciatori migliori della Serie A in EA Sports FC 27 , selezionati sulla base di dati autentici raccolti dalle partite reali.

La S.S. Lazio torna con licenza ufficiale

Oltre ai rating dei migliori giocatori della Serie A, Electronic Arts ha svelato anche il ritorno della S.S. Lazio in EA Sports FC 27 con licenza ufficiale, una novità particolarmente attesa dai tifosi biancocelesti.

La squadra sarà presente nel gioco con nome, stemma, kit e giocatori ufficiali, dopo alcune stagioni di assenza dovute a questioni di diritti, contribuendo a rendere la Serie A all'interno del gioco più autentica e riconoscibile.

Vi ricordiamo che EA Sports FC 27 sarà disponibile dal 25 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.