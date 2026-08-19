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EA Sports FC 27 svela i rating dei migliori giocatori della Serie A, confermata la S.S. Lazio con licenza ufficiale

EA Sports FC 27 inaugura la Ratings Week svelando i valori dei migliori giocatori della Serie A e conferma il ritorno della S.S. Lazio con licenza ufficiale, arricchendo l'autenticità del campionato italiano.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/08/2026
La Lazio in EA Sports FC 27

EA Sports oggi ha condiviso l'elenco con i rating dei 27 calciatori migliori della Serie A in EA Sports FC 27, selezionati sulla base di dati autentici raccolti dalle partite reali.

La lista include tra gli altri, Mike Maignan, Nicolò Barella e Lautaro Martínez ed è un piccolo assaggio in vista della pubblicazione del database completo dei degli oggetti base del nuovo capitolo della serie, con tutte le statistiche dei giocatori della Serie A, fissato alle 19:00 italiane del 21 agosto.

I migliori 27 della Serie A

  1. Mike Maignan - 87 - POR - Milano FC
  2. Nicolò Barella - 87 - CC - Lombardia FC
  3. Lautaro Martínez - 87 - ATT - Lombardia FC
  4. Federico Dimarco - 86 - TS - Lombardia FC
  5. Scott McTominay - 86 - CC - Napoli
  6. Alessandro Bastoni - 86 - DC - Lombardia FC
  7. Bremer - 86 - DC - Juventus
  8. Marco Carnesecchi - 86 - POR - Bergamo Calcio
  9. Luka Modrić - 85 - CC - Milano FC
  10. Kevin De Bruyne - 85 - COC - Napoli
  11. Hakan Çalhanoğlu - 85 - CDC - Lombardia FC
  12. Adrien Rabiot - 85 - CC - Milano FC
  13. Paulo Dybala - 85 - COC - AS Roma
  14. Marcus Thuram - 85 - ATT - Lombardia FC
  15. Mile Svilar - 85 - POR - AS Roma
  16. Wladimiro Falcone - 84 - POR - Lecce
  17. Manuel Locatelli - 84 - CDC - Juventus
  18. Gianluca Mancini - 84 - DC - AS Roma
  19. Nico Paz - 84 - COC - Como 1907
  20. Kenan Yıldız - 84 - COC - Juventus
  21. De Gea - 83 - POR - Fiorentina
  22. Stanislav Lobotka - 83 - CC - Napoli
  23. Amir Rrahmani - 83 - DC - Napoli
  24. Christian Pulisic - 83 - COC - Milano FC
  25. Manuel Akanji - 83 - DC - Lombardia FC
  26. Donyell Malen - 83 - ATT - AS Roma
  27. Evan Ndicka - 83 - DC - AS Roma
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La S.S. Lazio torna con licenza ufficiale

Oltre ai rating dei migliori giocatori della Serie A, Electronic Arts ha svelato anche il ritorno della S.S. Lazio in EA Sports FC 27 con licenza ufficiale, una novità particolarmente attesa dai tifosi biancocelesti.

EA Sports FC 27 presenta con un trailer The Grounds, il nuovo hub open world dedicato alla modalità Club EA Sports FC 27 presenta con un trailer The Grounds, il nuovo hub open world dedicato alla modalità Club

La squadra sarà presente nel gioco con nome, stemma, kit e giocatori ufficiali, dopo alcune stagioni di assenza dovute a questioni di diritti, contribuendo a rendere la Serie A all'interno del gioco più autentica e riconoscibile.

Vi ricordiamo che EA Sports FC 27 sarà disponibile dal 25 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

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