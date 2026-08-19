Horizon Hunters Gathering avrebbe subito un reboot e rischia la cancellazione: non sarà più un live service?

Le fonti citate da Bloomberg affermano che i lavori sarebbero iniziati lo scorso giugno, con un obiettivo chiaro: eliminare l'intera componente live service . Il titolo non sarebbe più pensato per espandersi nel tempo con aggiornamenti costanti e nuovi contenuti, ma diventerebbe un multiplayer cooperativo con una modalità storia e una scala più contenuta .

Secondo un nuovo report di Bloomberg firmato da Jason Schreier, Guerrilla Games starebbe lavorando a un reboot di Horizon Hunters Gathering , il progetto multiplayer live service ambientato nell'universo di Horizon. Lo studio avrebbe deciso di apportare modifiche sostanziali al gioco in risposta ai feedback molto negativi ricevuti durante le fasi di testing.

Rischio di cancellazione?

Schreier aggiunge che il gioco potrebbe addirittura rischiare la cancellazione. Guerrilla Games avrebbe tempo fino a dicembre per convincere i dirigenti con la prossima fase di sviluppo, mentre una parte significativa del team di Horizon Hunters Gathering sarebbe destinata a essere trasferita su un altro progetto, anch'esso soggetto a valutazione entro fine anno.

Si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, per quanto provengano da una fonte notoriamente affidabile come Schreier. Va detto comunque che non sarebbe una sorpresa inaspettata: sin dal suo annuncio Horizon Hunters Gathering non è mai riuscito a generare grande entusiasmo nel pubblico, e le recenti sessioni di beta testing non sembrano aver invertito la tendenza.

Se confermato, potrebbe rivelarsi l'ennesimo di una lunga lista di fallimenti della strategia live service di PlayStation avviata durante l'era Jim Ryan. Non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation e Guerrilla Games per capire quale sarà il destino del progetto.

Tramite un post su BlueSky, Schreier ha aggiunto che la maggior parte dello staff di Guerrilla Games era stato impiegato nello sviluppo di Horizon Hunters Gathering e che, di conseguenza, il prossimo capitolo principale della serie Horizon sarebbe ancora "molto, molto lontano".