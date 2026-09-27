PS5 ottiene uno sfondo animato a tema The Last of Us in preparazione degli annunci del TLOU Day 2026

Il 26 settembre ha avuto luogo il TLOU Day 2026, l'anniversario della serie The Last of Us di Naughty Dog. In realtà, gli annunci dedicati alla saga saranno condivisi solo il 28 settembre, lunedì, ma già oggi - domenica - abbiamo modo di ottenere un piccolo regalo dedicato a The Last of Us.

Lo sfondo animato per PS5

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Naughty Dog ha condiviso l'informazione mostrando anche l'aspetto dello sfondo, che utilizza le copertine di The Last of Us Remake e The Last of Us Parte 2 Remastered, con Ellie che fa da elemento principale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il tweet recita: "Lunedì festeggeremo il TLOUDay, ma oggi abbiamo una divertente sorpresa per voi. Per la prima volta in assoluto, nella schermata di Benvenuto di PlayStation è stato aggiunto uno sfondo a tema The Last of Us. Eseguite l'accesso al vostro account PlayStation e scaricatelo per scoprire come il nostro team ha integrato elementi dinamici in questa iconica key art. Per utilizzarlo, andate nell'area Benvenuto, selezionate Cambia sfondo e trovatelo all'interno della scheda Giochi."

Ricordiamo infine che Naughty Dog ha un paio di progetti a tema The Last of Us da mostrare, quando sarà il momento.