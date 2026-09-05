The Last of Us: Stagione 3 conclude la storia, ma Naughty Dog non ha a che fare con la produzione

Il responsabile dello studio ha confermato che la Stagione 3 concluderà la storia per come questa si è sviluppata nel corso della serie TV, ma ha fatto capire di non aver avuto molto a che fare con la costruzione di questo finale .

Come era stato riferito già in via ufficiale, Craig Mazin resta l'unico showrunner e responsabile di The Last of Us: Stagione 3, con Druckmann che ha fondamentalmente lasciato la produzione della serie TV alla fine della Stagione 2 per poter tornare a seguire gli impegni di Naughty Dog sul fronte dei videogiochi .

Neil Druckmann, capo di Naughty Dog e co-showrunner della serie TV di The Last of Us , ha voluto ribadire nuovamente che lui stesso e il suo team non hanno a che fare con la produzione della Stagione 3, la quale è destinata a "concludere la storia" sul fronte della serie televisiva, ma senza coinvolgimento diretto dello studio dal punto di vista creativo.

La serie TV finisce, ma i videogiochi seguono un'altra storia

"Non ho partecipato alla definizione della direzione creativa di questa stagione, e Naughty Dog non ha avuto alcun ruolo creativo nella direzione di questa stagione", ha dichiarato Neil Druckmann al Washington Post, parlando di The Last of Us: Stagione 3.

"Pertanto non posso esprimermi personalmente sull'andamento della produzione". Tuttavia, Druckmann ha specificato anche che "È importante sottolineare che, in qualità di creatrice dei giochi, Naughty Dog rimane la custode di questa proprietà intellettuale e, anche se questa potrebbe essere la fine di questo adattamento, non abbiamo ancora finito con The Last of Us".

Come riferito già in precedenza, "ci sono un paio di progetti in cantiere di cui, quando sarà il momento giusto, non vedo l'ora di parlare", ha spiegato Druckmann, confermando che la serie The Last of Us ha ancora alcuni titoli in arrivo sul fronte dei videogiochi, tra i quali almeno due progetti ancora misteriosi.

In ogni caso, Druckmann ha confermato che la terza stagione "concluderà" la serie televisiva, ponendo fine ai dubbi su quante altre stagioni sarebbero state necessarie per raccontare fino in fondo gli eventi di The Last of Us: Parte II.