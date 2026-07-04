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The Last of Us Parte 3 potrebbe essere un prequel o "tutta un'altra storia", dice l'attore di Joel

Mentre attendiamo l'arrivo di un terzo The Last of Us, possiamo ragionare su quale storia potrebbe essere raccontata, con l'aiuto di Troy Baker, l'attore di Joel.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/07/2026
Dina e Ellie stese una di fianco all'altra in The Last of Us Parte 2
The Last of Us Parte II Remastered
The Last of Us Parte II Remastered
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The Last of Us è una grande serie di PlayStation e Naughty Dog, ma a conti fatti è composta solo da due capitoli (entrambi in varie edizioni, tra remaster e remake) e i fan stanno attendendo da tempo un terzo titolo.

Arriverà? Di cosa parlerà? Non lo sappiamo al momento, ma Troy Baker - l'attore che interpreta Joel - ha parlato della cosa con Insider Gaming.

I commenti di Troy Baker

"Sarei d'accordo su qualsiasi cosa. Se Neil [Druckmann] decidesse che c'è un posto per me, a questo punto ho imparato ad ascoltarlo, perché è davvero intelligente. C'è questa cosa meravigliosa riguardo al mistero di ciò che è accaduto tra Tommy e Joel; c'è tutto quel tempo, quei 20 anni, si ha a disposizione una lore così splendida da cui attingere. Penso che costituisca un'ottima base per una storia", ha detto Baker.

"Ho anche imparato a fidarmi di Naughty Dog, e forse c'è tutta un'altra storia a cui non stiamo pensando. Lascerò decidere a Neil e a Naughty Dog: mentre guardiamo avanti, stiamo guardando indietro? Torneremo a visitare qualcosa? O continueremo a reinventare? Spetta a loro decidere."

Baker chiude dicendo che, indipendentemente dal fatto che sia coinvolto o meno nel progetto, rimarrà interessato al videogioco e lo giocherà al lancio.

Naughty Dog pare abbia scelto di sviluppare il remake di The Last of Us invece di Uncharted Naughty Dog pare abbia scelto di sviluppare il remake di The Last of Us invece di Uncharted

Sempre ammesso che The Last of Us Parte 3 si faccia, probabilmente servirà del tempo visto che Naughty Dog deve ancora completare Intergalactic: The Heretic Prophet.

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