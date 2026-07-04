The Last of Us Parte 3 potrebbe essere un prequel o "tutta un'altra storia", dice l'attore di Joel

The Last of Us è una grande serie di PlayStation e Naughty Dog, ma a conti fatti è composta solo da due capitoli (entrambi in varie edizioni, tra remaster e remake) e i fan stanno attendendo da tempo un terzo titolo.

Arriverà? Di cosa parlerà? Non lo sappiamo al momento, ma Troy Baker - l'attore che interpreta Joel - ha parlato della cosa con Insider Gaming.