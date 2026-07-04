The Last of Us Parte 3 potrebbe essere un prequel o "tutta un'altra storia", dice l'attore di Joel

The Last of Us è una grande serie di PlayStation e Naughty Dog, ma a conti fatti è composta solo da due capitoli (entrambi in varie edizioni, tra remaster e remake) e i fan stanno attendendo da tempo un terzo titolo.
Arriverà? Di cosa parlerà? Non lo sappiamo al momento, ma Troy Baker - l'attore che interpreta Joel - ha parlato della cosa con Insider Gaming.
I commenti di Troy Baker
"Sarei d'accordo su qualsiasi cosa. Se Neil [Druckmann] decidesse che c'è un posto per me, a questo punto ho imparato ad ascoltarlo, perché è davvero intelligente. C'è questa cosa meravigliosa riguardo al mistero di ciò che è accaduto tra Tommy e Joel; c'è tutto quel tempo, quei 20 anni, si ha a disposizione una lore così splendida da cui attingere. Penso che costituisca un'ottima base per una storia", ha detto Baker.
"Ho anche imparato a fidarmi di Naughty Dog, e forse c'è tutta un'altra storia a cui non stiamo pensando. Lascerò decidere a Neil e a Naughty Dog: mentre guardiamo avanti, stiamo guardando indietro? Torneremo a visitare qualcosa? O continueremo a reinventare? Spetta a loro decidere."
Baker chiude dicendo che, indipendentemente dal fatto che sia coinvolto o meno nel progetto, rimarrà interessato al videogioco e lo giocherà al lancio.
Sempre ammesso che The Last of Us Parte 3 si faccia, probabilmente servirà del tempo visto che Naughty Dog deve ancora completare Intergalactic: The Heretic Prophet.
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