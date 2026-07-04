Unhinged: La follia è l’horror di Netflix che si gioca con lo smartphone

Il cosa è vecchio come il mondo: sei solo in casa e c'è un maniaco che vuole farti a pezzi. È il come che è una sorpresa. Unhinged: La follia, il nuovo videogioco prodotto da Netflix, si gioca tutto in streaming e utilizzando lo smartphone come controller. Magari, prese singolarmente, queste due cose non sono una novità... ma insieme? Probabilmente è questo il vero, grande valore aggiunto di questa avventura firmata Night School Studio, già autori di Oxenfree e di Thronglets, videogioco tratto da un episodio della settima stagione di Black Mirror.

Questa volta lo studio dà vita a un'operazione che si posiziona a metà strada tra videogioco e serie TV, mettendo insieme cinema e videogiochi attraverso il proprio cast: Ava, la protagonista, è interpretata da Zoe Kravitz, la sua amica Claire ha la voce di Sadie Sink - la Max di Stranger Things -, e il carnefice è doppiato dal prezzemolino videoludico per eccellenza, Troy Baker.

Unhinged si gioca accedendo al proprio account di Netflix da un browser - per ora sono specificati solo Google Chrome e Microsoft Edge - o da alcuni modelli di TV e necessita di uno smartphone, dal momento che quello sarà il dispositivo attraverso cui guideremo Ava. Non si tratta solo di un controller universale, ma di una componente fondamentale per l'immedesimazione, dal momento che lo utilizzeremo come fosse lo smartphone della ragazza: rispondendo alle chiamate, leggendo i messaggi e illuminando l'ambiente con la torcia. Unhinged fa infatti parte di quel filone di videogiochi in cui il tuo cellulare si trasforma nel telefono di qualcun altro. Ne abbiamo visti diversi sugli store mobile: Sara Is Missing, Simulacra, A Normal Lost Phone. L'idea di perdere il controllo su qualcosa di così intimo come lo smartphone, ormai una scatola nera personale che ci portiamo dietro, fa già più paura di qualsiasi mostro.

Il telefono sarà il nostro migliore amico in questo breve incubo

Una volta aperto il videogioco, il telefono di Ava comincerà a squillare e ci verrà chiesto di inquadrare un QR Code per collegare il nostro dispositivo. Da quel momento lo squillo si trasferirà sul nostro smartphone, che assumerà l'aspetto e le funzioni di quello della ragazza. Una piccola, grande magia che diventa ancora più intrigante nel momento in cui Ava avrà bisogno della torcia del suo smartphone e saremo noi a muovere la sua mano sventolando il nostro telefono.