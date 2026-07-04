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I giochi su disco usciranno anche dopo il 2028: Sony non vorrebbe bloccare la produzione dei vecchi titoli

Secondo una nuova dichiarazione di Sony condivisa da Game File, PlayStation non bloccherà completamente la produzione di dischi nel 2028, poiché i vecchi titoli potranno ancora essere stampati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/07/2026
PS5 Pro

In questi ultimi giorni la grande notizia è l'addio al formato fisico di Sony, che dal 2028 smetterà di produrre dischi per i nuovi giochi. "Nuovi" è la parola chiave in questo discorso, perché significa che i vecchi giochi potrebbero ancora essere stampati.

Ora, un report di Game File sembra confermare la cosa in modo definitivo.

Il commento di Sony

La testata ha infatti riportato un messaggio che Sony ha inviato agli editori di videogiochi di terze parti, nel quale si dichiara che "ci sarà ancora la possibilità di piazzare dei nuovi ordini per giochi su disco PlayStation già esistenti".

In breve, tutti i giochi pubblicati entro la fine del 2027 potranno essere stampati su disco e gli editori potranno richiedere a Sony altri dischi anche nel 2028 e oltre. I giochi di grande successo che continuano a vendere per anni potrebbero quindi continuare a rimanere disponibili sugli scaffali.

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PlayStation ha però affermato che ci sarà un cambiamento: "il processo per fare gli ordini dei dischi" sarà cambiato e nuove informazioni arriveranno più avanti. Non è chiaro se sia solo una differenza logistica o se sia qualcosa che potrebbe impattare anche i giocatori.

Infine, ricordiamo che le scatole dei videogiochi non spariranno: gli editori potranno ancora distribuirle, però con dentro dei codici digitali. Al tempo stesso, è possibile che qualche sviluppatore decida che è meglio optare unicamente per una pubblicazione su PS Store. Dovremo vedere tra un anno e mezzo come si evolveranno le cose.

Ricordiamo infine che i giochi PlayStation più venduti del 2026 sono quasi tutti in formato digitale.

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