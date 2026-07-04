I giochi su disco usciranno anche dopo il 2028: Sony non vorrebbe bloccare la produzione dei vecchi titoli

In questi ultimi giorni la grande notizia è l'addio al formato fisico di Sony, che dal 2028 smetterà di produrre dischi per i nuovi giochi. "Nuovi" è la parola chiave in questo discorso, perché significa che i vecchi giochi potrebbero ancora essere stampati.

Ora, un report di Game File sembra confermare la cosa in modo definitivo.