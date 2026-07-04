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Square Enix commenta possibili nuovi remake e spiega che procede "per tentativi ed errori"

I remake sono da tempo parte della strategia di Square Enix, che spiega in che modo approccia lo sviluppo di nuovi giochi: l'obiettivo è sempre cercare di creare qualcosa che funzioni per i fan.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/07/2026
Sephirot in Final Fantasy 7

Square Enix è sicuramente una delle compagnie che maggiormente lavora ai remake dei suoi vecchi titoli. Pensiamo a Final Fantasy 7, vari Dragon Quest, ma anche il recentemente annunciato Final Fantasy Resonance, una sorta di remake del gioco mobile Brave Exvius.

Parlando del futuro all'interno di una riunione con gli azionisti, Square Enix ha risposto a una domanda riguardo i propri sforzi su remake e remaster.

Il commento di Square Enix su altri possibili remake

"Come parte del nostro approccio market-in, procediamo per tentativi ed errori per stabilire cosa sia meglio per i clienti contemporanei in base alle attuali esigenze e tendenze del mercato", afferma l'azienda, secondo una trascrizione.

La compagnia continua spiegando: "Nel fare questo, è estremamente importante per noi trovare il giusto equilibrio tra il nostro approccio e le aspettative dei giocatori che hanno amato le opere originali".

Final Fantasy 7 Revelation sembra avere almeno un'espansione della storia Final Fantasy 7 Revelation sembra avere almeno un'espansione della storia

"Sebbene titoli specifici possano richiedere meccaniche specifiche, continueremo i nostri sforzi di sviluppo valutando ciò che risuona davvero all'interno dell'attuale contesto di mercato, sia per i titoli originali che per i nuovi remake", conclude la risposta.

Ricordiamo poi che Final Fantasy XV potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, Square Enix pensa alla conversione.

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