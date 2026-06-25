Final Fantasy XV potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, Square Enix pensa alla conversione

Sembra che Square Enix abbia intenzione di tornare a supportare in forze le piattaforme Nintendo anche per quanto riguarda la serie principale di Final Fantasy, come dimostrato da una recente affermazione dell'editore che ha riferito di tenere in considerazione una conversione di Final Fantasy XV su Nintendo Switch 2.
Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma è una sorta di dichiarazione d'intenti da parte di Square Enix, che durante una recente conferenza con gli investitori ha riesumato Final Fantasy XV per parlare di un possibile porting del gioco per console Nintendo, peraltro senza specificare se si tratti di Switch 1 o Switch 2, ma più probabilmente sulla nuova piattaforma.
Di fatto, l'editore ha riferito che la conversione "non è del tutto impossibile" e che starebbe tenendo "in considerazione" la possibilità di portare il capitolo in questione su tale console.
Un ritorno storico
Dopo lo storico allontanamento degli anni 90 che ha portato Final Fantasy sempre più vicino alle piattaforme Sony, la situazione in Square Enix è molto cambiata, con la revisione generale della strategia delle esclusive.
Da tempo, l'editore sta portando avanti una politica molto più aperta e a sostegno delle uscite multipiattaforma, come dimostrato anche dall'arrivo di Final Fantasy XVI e Final Fantasy 7 Remake sulle altre console.
Nintendo Switch 2 ospiterà l'intera trilogia remake, compreso il prossimo Final Fantasy 7 Revelation probabilmente già al day one, mentre altre conversioni sono state annunciate come Final Fantasy X/X-2 Remaster in arrivo a luglio su Switch 2 e Final Fantasy XIV in agosto.
A questo punto sembra davvero non esserci alcun impedimento per l'arrivo di Final Fantasy XV su Nintendo Switch 2.
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