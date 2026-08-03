Apex Legends chiude su Nintendo Switch, server spenti da domani

"Dal 4 agosto 2026 non sarà più possibile acquistare valuta premium di gioco su Nintendo Switch, anche se gli eventuali saldi già presenti potranno essere utilizzati fino al 4 agosto 2026. I giocatori potranno inoltre utilizzare gli eventuali saldi esistenti di Nintendo Switch anche su Nintendo Switch 2."

"A partire dal 4 agosto 2026 (Stagione 30), Apex Legends non sarà più giocabile sul sistema Nintendo Switch . Fino ad allora i giocatori potranno continuare a tuffarsi nell'azione, ottenere ricompense e disputare partite come di consueto."

"La Stagione 29 sarà l'ultimo aggiornamento di Apex Legends per Nintendo Switch ", si legge nel comunicato ufficiale di Respawn Entertainment. "Le stagioni future di Apex Legends continueranno invece a essere disponibili su Nintendo Switch 2."

I progressi verranno salvati

Chi vorrà cimentarsi con la nuova stagione di Apex Legends potrà farlo conservando i propri progressi, memorizzati nei rispettivi account Electronic Arts: "Tutti i progressi dei giocatori, gli acquisti e le ricompense sono collegati ai rispettivi account EA", conferma il comunicato.

"Tutto ciò che è stato ottenuto o acquistato, comprese le Apex Coin e gli oggetti cosmetici, verrà trasferito su Nintendo Switch 2, anche nel caso in cui la console venga acquistata dopo il 4 agosto 2026. Ricordiamo inoltre che, in alcune regioni, le leggi locali richiedono che la valuta digitale venga utilizzata entro 180 giorni dall'acquisto."

"Tutto quanto riportato sopra riguarda esclusivamente Nintendo Switch e non Nintendo Switch 2. Apex Legends continuerà a essere disponibile su tutte le altre piattaforme supportate."

"Mentre portiamo avanti l'evoluzione dei contenuti e delle basi tecniche di Apex Legends, il nostro obiettivo è offrire un'esperienza di alta qualità. Grazie agli investimenti di Nintendo su Nintendo Switch 2, la piattaforma offre un'eccellente esperienza di gioco portatile per Apex Legends."

"Siamo profondamente grati alla community Nintendo che ci ha accompagnato in questo viaggio fin dal primo giorno e speriamo di rivedervi sulla Dropship su Nintendo Switch 2."