Cyberpunk invade Apex Legends: skin, mappa e nuove abilità

Non è trascorso molto dall'annuncio della collaborazione tra l'anime Cyberpunk Edgerunners e Wuthering Waves, presente nella versione 3.4 del titolo di Kuro Games. Ma le parternship per il franchise di CD Projekt RED, che a fine giugno ha prepotentemente riacceso i riflettori sulla serie con l'uscita del secondo teaser trailer della seconda stagione di Edgerunners, non si esauriscono qui, anzi. Cyberpunk 2077 ha siglato uno dei crossover più grandi della serie, precisamente con Apex Legends.
La megacorp Arasaka infatti è arrivata fino ai confini della Frontiera e ha preso il controllo dell'Electro District sul pianeta Gaea, andandone a cambiare completamente l'aspetto, ma non solo. La collaborazione aggiunge, oltre ad un rifacimento totale della mappa E-District, una serie di skin esclusive per personaggi e armi più alcune nuove meccaniche di gioco per la modalità Jolly. A parlarne è stato il team di Respawn Entertainment, che ci ha presentato tutte le novità della collaborazione tra l'universo di Cyberpunk e Apex Legends.
E-District come Night City
La collaborazione segna anzitutto il ritorno della versione notturna della mappa E-District. La decisione risponde non solo a una diffusa richiesta da parte della community, recuperando l'essenza dell'esordio, ma supera questo desiderio grazie a ottimizzazioni come una completa revisione dell'illuminazione e l'intensificazione degli effetti di nebbia.
L'evoluzione dell'E-District rappresenta il coronamento di un percorso creativo coerente, che racconta Eduardo Agostini, World Director: "Quando l'E-District è stato concepito per la prima volta, il team si è in realtà ispirato alla recente uscita di Cyberpunk e alla bellezza della sua città. La nostra città condivide gran parte di quel DNA per cui Night City è famosa. Persino il nostro punto di interesse (POI) del mercato si ispira vagamente al Kabuki Market di Night City. E il nostro lead designer di allora aveva creato una moodboard con bellissimi screenshot di Night City quando stava proponendo l'idea di realizzare un ambiente urbano denso come nostra prossima mappa di Battle Royale".
I cambiamenti fatti sono stati applicati su tutti i piani, dal macro al microscopico. Un esempio sono i POI di Energy Bank, nel quale svetta la torre dell'Arasaka, e Neon Square, che si riempie di ledwall pieni zeppi di pubblicità della Kiroshi e delle bellissime carpe Koi olografiche che nuotano tra i palazzi della Corporate Plaza di Night City.
Disseminati per tutta la mappe ci sono camionette militari della Militech, nastri olografici della polizia, graffiti e tag delle principali gang della città. Un'attenzione particolare è stata dedicata anche allo skyline: nonostante la mappa sia delimitata dalla consueta cupola a esagoni, oltre questa si può vedere la città estendersi a perdita d'occhio, dominata da una luna piena sempre visibile, per celebrare il sogno di Lucy di poterla raggiungere.
Skin cosmetiche: le Leggende di Night City
Guardando il lavoro fatto sulla mappa, onestamente, eravamo già molto soddisfatti: non ci aspettavamo nulla di meno da un team attento come Respawn pur sapendo che il lavoro fatto in sinergia con CDPR non era per nulla scontato.
Poi abbiamo visto le 8 skin esclusive dei personaggi.
L'intento, racconta Alisa Rastorgueva (Art Director), è stato introdurre alcuni personaggi iconici tratti dall'universo di Cyberpunk in Apex Legends, ma rispondendo a una precisa filosofia: non bastava applicare dei costumi a tema sui personaggi esistenti, bensì creare abbinamenti mirati e coerenti.
Ogni design è studiato per integrarsi perfettamente con la personalità e l'estetica di ciascuna Leggenda, creando una sinergia diretta, ove possibile, con le rispettive abilità e tematiche di gioco. Il design delle skin per le armi è stato sviluppato in coordinamento diretto con quello dei costumi delle Leggende. Ogni elemento estetico è studiato per garantire una perfetta corrispondenza visiva e tematica con il personaggio associato, offrendo un'estetica integrata e coerente durante le sessioni di gioco. Per questo i crossover sono:
- Sparrow / R301 - David Martinez
- Axle / P2020 - Lucy
- Rampart / Mastiff - Rebecca
- Crypto / Wingman - V Maschile
- Lifeline / RE45 - V Femminile
- Gibraltar / L-Star - Royce
- Ash / Radius - Lizzy Wizzy
- Loba / Kraber - Panam
La collezione include sei skin leggendarie e due skin epiche per le armi. Tra le caratteristiche di rilievo spicca l'introduzione di complesse texture animate, visibili ad esempio sul Mastiff. La vera chicca però è l'Alternatore che riceve una skin Mitica trasformandosi in uno dei personaggi più iconici di Cyberpunk 2077: Skippy! Con questa Skin l'Alternatore riprodurrà diverse linee di dialogo della pistola parlante, cambiandole a seconda del livello raggiunto durante la partita.
Jolly: arrivano i cyber potenziamenti
La parte più interessante però, quella che permette realmente di vivere realmente la power fantasy dell'universo di Cyberpunk, è rappresentata da due potenziamenti esclusivi disponibili nella modalità Jolly. Queste richiamano le abilità di David Martinez e Lucy, i protagonisti della serie Edgerunners, e sono rispettivamente Sandevistan e Breccia nel Blackwall.
Il primo è proprio il cyber impianto rubato da David nell'anime, che in Apex permette al giocatore di eseguire potenti scatti in tutte le direzioni. Il secondo richiama le abilità da netrunner di Lucy permettendo alle Leggende che lo usano di scomparire dalla mappa con un salto fasico, entrando nella vecchia Rete e emettendo una scarica elettromagnetica che rompe gli scudi avversari quando si esce.
Nel mondo di Cyberpunk però tutto ha un costo, e abusare dei cyber impianti porta inevitabilmente alla cyber-psicosi. L'utilizzo delle due abilità, infatti, è gestito da un indicatore posizionato in basso a destra nell'interfaccia di gioco: quando questo si riempie il personaggio entra in cyber-psicosi.
In questa modalità la Leggenda perde tutti gli scudi e smette di imbracciare le armi, aumentando esponenzialmente velocità e agilità. Si salta sui muri, si corre rapidamente e a mani nude si possono uccidere con un colpo solo i nemici, ma basterà incassare pochissimo danno per finire a terra; una volta KO la cyber psicosi si azzera. Questa, volendo, può essere tenuta sotto controllo utilizzando delle stazioni mediche apposite, che ripristinano totalmente i valori grazie agli psico inibitori. Si può anche trovare nella mappa delle dosi singole, da iniettare come le normali siringhe.
La collaborazione Apex Legends X Cyberpunk Event è una mossa audace, che ha messo in comunicazione due studi di sviluppo grandi e talentuosi. Pur essendo una collaborazione di natura prettamente commerciale, posizionata molto bene a livello temporale, il lavoro svolto da Respawn Entertainment in sinergia con CD Projekt RED funziona ed ha un sapore autentico. La mappa di E-District si trasforma in una piccola Night City, abbracciandone l'essenza ma senza perdere l'identità di Apex. Le Skin sono bellissime (Wingman firmata Militech e Loba/Panam le nostre preferite), anche se il lavoro più interessante riguarda i due potenziamenti nella modalità Jolly. Non abbiamo avuto modo di provarlo ma vedendo il gameplay in azione, per quella che è la nostra conoscenza sia di Apex Legends che di Cyberpunk 2077, il lavoro di trasposizione in termini di meccaniche di gioco è efficace, rispettando sia la natura competitiva di Apex che l'estetica e la lore di Cyberpunk.
CERTEZZE
- Meccaniche di gioco ben trasposte
- Esteticamente appagante
- Mantiene l'identità Apex pur omaggiando Cyberpunk
DUBBI
- I potenziamenti nella modalità Jolly rimarranno per sempre?