Cyberpunk invade Apex Legends: skin, mappa e nuove abilità

La megacorp Arasaka infatti è arrivata fino ai confini della Frontiera e ha preso il controllo dell'Electro District sul pianeta Gaea, andandone a cambiare completamente l'aspetto, ma non solo. La collaborazione aggiunge, oltre ad un rifacimento totale della mappa E-District, una serie di skin esclusive per personaggi e armi più alcune nuove meccaniche di gioco per la modalità Jolly. A parlarne è stato il team di Respawn Entertainment, che ci ha presentato tutte le novità della collaborazione tra l'universo di Cyberpunk e Apex Legends .

Non è trascorso molto dall'annuncio della collaborazione tra l'anime Cyberpunk Edgerunners e Wuthering Waves , presente nella versione 3.4 del titolo di Kuro Games. Ma le parternship per il franchise di CD Projekt RED, che a fine giugno ha prepotentemente riacceso i riflettori sulla serie con l'uscita del secondo teaser trailer della seconda stagione di Edgerunners, non si esauriscono qui, anzi. Cyberpunk 2077 ha siglato uno dei crossover più grandi della serie, precisamente con Apex Legends .

E-District come Night City

La collaborazione segna anzitutto il ritorno della versione notturna della mappa E-District. La decisione risponde non solo a una diffusa richiesta da parte della community, recuperando l'essenza dell'esordio, ma supera questo desiderio grazie a ottimizzazioni come una completa revisione dell'illuminazione e l'intensificazione degli effetti di nebbia.

L'evoluzione dell'E-District rappresenta il coronamento di un percorso creativo coerente, che racconta Eduardo Agostini, World Director: "Quando l'E-District è stato concepito per la prima volta, il team si è in realtà ispirato alla recente uscita di Cyberpunk e alla bellezza della sua città. La nostra città condivide gran parte di quel DNA per cui Night City è famosa. Persino il nostro punto di interesse (POI) del mercato si ispira vagamente al Kabuki Market di Night City. E il nostro lead designer di allora aveva creato una moodboard con bellissimi screenshot di Night City quando stava proponendo l'idea di realizzare un ambiente urbano denso come nostra prossima mappa di Battle Royale".

I cambiamenti fatti sono stati applicati su tutti i piani, dal macro al microscopico. Un esempio sono i POI di Energy Bank, nel quale svetta la torre dell'Arasaka, e Neon Square, che si riempie di ledwall pieni zeppi di pubblicità della Kiroshi e delle bellissime carpe Koi olografiche che nuotano tra i palazzi della Corporate Plaza di Night City.

Neon Square diventa Corpo Plaza

Disseminati per tutta la mappe ci sono camionette militari della Militech, nastri olografici della polizia, graffiti e tag delle principali gang della città. Un'attenzione particolare è stata dedicata anche allo skyline: nonostante la mappa sia delimitata dalla consueta cupola a esagoni, oltre questa si può vedere la città estendersi a perdita d'occhio, dominata da una luna piena sempre visibile, per celebrare il sogno di Lucy di poterla raggiungere.